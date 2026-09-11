Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

El Canalla acordó con Gremio la adquisición de la mitad restante del Bicho, quien extendió nuevamente su vínculo con la institución de Arroyito

Campaz renovó su contrato con Central, que adquirió la otra mitad de su pase.

Rosario Central anunció que compró la mitad del pase de Jaminton Campaz que todavía estaba en manos de Gremio de Brasil y que renovó el contrato del extremo , que continúa como el máximo candidato del plantel a protagonizar una venta para equilibrar las cuentas del conjunto de Arroyito.

“El Club Atlético Rosario Central informa que durante el mercado de pases adquirió el 50% restante de Jaminton Campaz, resultando por ende titular del 100% de los derechos económicos y federativos del jugador . Asimismo, en dicha ocasión, extendió el contrato con la institución”, detalló el comunicado del Canalla en redes sociales.

Según pudo averiguar Ovación , el vínculo del colombiano con Central se habría extendido hasta finales de 2028 y la totalidad de su pase pertenece al club, lo que permite que las potenciales negociaciones dejen un importante ingreso para las arcas auriazules.

El Club Atlético Rosario Central informa que durante el mercado de pases adquirió el 50% restante de Jaminton Campaz, resultando por ende titular del 100% de los derechos económicos y federativos del jugador. Asimismo, en dicha ocasión, extendió el contrato con la institución. pic.twitter.com/GcOnjrdCpz

Cabe destacar que Campaz es uno de los futbolistas mejores pagados del plantel canalla y recibió importantes ofertas desde América de México para emigrar en este mercado de pases, pero dichas negociaciones no llegaron a buen puerto, a pesar de que el propio extremo presionó para sellar su salida.

El vínculo de Campaz con Central

El Bicho llegó a Rosario a comienzos de 2023, poco después de la asunción de Gonzalo Belloso como presidente de Central. Dicha llegada fue a préstamo desde Gremio, pero sus buenos rendimientos llevaron a que el club hiciera uso de su opción de compra del 50% de su pase en dos millones de dólares.

El Bicho es uno de los jugadores más queridos por los hinchas canallas. Leonardo Vincenti / La Capital

Más allá de los altibajos, Campaz fue una de las figuras del Canalla durante estos tres años y medio, por lo que desde Arroyito se contactaron nuevamente con el conjunto brasileño para adquirir la otra mitad de su pase.

Al respecto, Ovación pudo conocer que las negociaciones por el colombiano se extendieron por alrededor de un año, con el objetivo de tener asegurada la totalidad de su pase antes del Mundial 2026. No obstante, la renovación del contrato fue confirmada este viernes, luego del cierre del mercado de pases.