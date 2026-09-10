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Rosario recibe la segunda edición del festival "Femiñetas, como un río"

El 11 y 12 de septiembre, el Centro Cultural Parque de España será sede del festival de arte impreso, con talleres, feria de autoedición y conversatorios

10 de septiembre 2026 · 17:17hs
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Rosario es la sede de la segunda edición del festival Femiñetas

Rosario es la sede de la segunda edición del festival "Femiñetas"

Se viene el festival de arte “femiñetas, como un río. Mujeres y disidencias Argentina / España” en Rosario. El Centro Cultural Parque de España y femiñetas organizan un encuentro en torno al arte impreso y a la importancia de generar conocimiento sobre las genealogías feministas para impulsar redes y comunidades vinculadas a la autoedición.

La cita será viernes 11 y sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada gratuita. Durante dos días, el CCPE se convertirá en la sede de una feria con talleres sobre viñetas, ilustración y edición de mujeres y disidencias, conversatorios, exposiciones, estampa, humor gráfico, proyectos editoriales gráficos y autogestivos, espacios para infancias y música.

Además, el encuentro será una oportunidad para compartir saberes y experiencias, conocer proyectos y fortalecer los vínculos entre quienes trabajan alrededor de la producción gráfica, la edición independiente y las narrativas feministas. En ese sentido, contará con la participación de referentes del arte gráfico, la ilustración y la historieta, entre ellas Flavita Banana, ilustradora y humorista gráfica radicada en Barcelona; Maitena, historietista y humorista gráfica argentina; Bellina Ilustra, editora e ilustradora nacida en Buenos Aires, dedicada a la realización de libros ilustrados y proyectos de diseño editorial; y Julieta Gutnisky, diseñadora gráfica e ilustradora de Córdoba, vinculada al diseño, la ilustración, los cómics y los fanzines.

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Cronograma de actividades

Femiñetas es una plataforma artística, autogestionada y transoceánica que crea redes, debates y nuevas narrativas feministas a través de múltiples lenguajes: la historieta, la ilustración, el fanzine, el periodismo gráfico, el podcast, la radio y, más recientemente, el festival de arte impreso. Nacida en 2018 entre Barcelona (España) y Rosario (Argentina), femiñetas visibiliza la cultura y el trabajo político de mujeres y disidencias desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Es un espacio donde el deseo, la memoria, la denuncia, el humor y la poesía conviven en viñetas.

El proyecto lleva 8 años y cuenta con 14 números editados en papel, con la participación de más de 350 ilustradorxs, escritorxs y poetas. Produce ferias, talleres y murales y, desde 2025, un festival de arte impreso de mujeres y disidencias, cuya primera edición se realizó en Barcelona y que ahora celebra su segunda edición compartida entre Buenos Aires y Rosario.

Viernes 11 de septiembre:

17 a 19 en Mediateca

  • Taller de viñetismo: “Gimnasio mental”. Con Flavita Banana. Ejercicios breves para explorar la viñeta diaria.

17 a 20 en Túnel 3

  • “Publicación infinita. Laboratorio editorial colectivo y urgente”. Con Cecilia Garavelli, Valentina Militello, Joaquina Parma y Victoria Perone. Un laboratorio para explorar nuevas formas de circulación y edición a partir del periódico Femiñetas.

Sábado 12 de septiembre:

11 a 13 en Mediateca

  • Clínica de autoficción. Con Jules Mamone – Femimutancia. Estrategias y herramientas de guión para explorar la autoficción en la narrativa gráfica.

11 a 13 en Túnel 3

  • “Siempre en obra: Escucha de una ciudad imaginaria” Con Bellina Ilustra y Guada Rúas. Creación colectiva de un fanzine experimental a partir de la lectura y escucha de la ciudad.

15 a 17 en Mediateca

  • Taller para infancias: Creación de personajes fantásticos. Con Esdian y Bellina Ilustra. Inspirado en el cuento La Gulicondesa, de Maia Morosano.

15 a 21 en Patio de los Cipreses

  • Feria de autoedición y arte impresoFeria de mujeres y disidencias con ilustradoras y proyectos locales e invitadas de otras ciudades del país.

17 h en Túnel 4

  • Tertulia gráfica: Plenaria transfeminista de narrativa gráfica Debate sobre gestión, sostenibilidad y autogestión de proyectos culturales transfeministas y antirracistas. Participan: Feminismo gráfico, Colectivo 8M Gráfico, Club del Dibujo y Aguará Editorial. Modera: Jules Mamone.

19 h en Túnel 4

  • Conversatorio: Humor gráfico feminista. Con Flavita Banana (presencial) y Maitena (virtual). Un diálogo sobre humor, ilustración y feminismo.

    Modera: Virginia Giacosa.

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