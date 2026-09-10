Rosario recibe la segunda edición del festival "Femiñetas, como un río"

Se viene el festival de arte “femiñetas, como un río. Mujeres y disidencias Argentina / España” en Rosario. El Centro Cultural Parque de España y femiñetas organizan un encuentro en torno al arte impreso y a la importancia de generar conocimiento sobre las genealogías feministas para impulsar redes y comunidades vinculadas a la autoedición.
La cita será viernes 11 y sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada gratuita. Durante dos días, el CCPE se convertirá en la sede de una feria con talleres sobre viñetas, ilustración y edición de mujeres y disidencias, conversatorios, exposiciones, estampa, humor gráfico, proyectos editoriales gráficos y autogestivos, espacios para infancias y música.
Además, el encuentro será una oportunidad para compartir saberes y experiencias, conocer proyectos y fortalecer los vínculos entre quienes trabajan alrededor de la producción gráfica, la edición independiente y las narrativas feministas. En ese sentido, contará con la participación de referentes del arte gráfico, la ilustración y la historieta, entre ellas Flavita Banana, ilustradora y humorista gráfica radicada en Barcelona; Maitena, historietista y humorista gráfica argentina; Bellina Ilustra, editora e ilustradora nacida en Buenos Aires, dedicada a la realización de libros ilustrados y proyectos de diseño editorial; y Julieta Gutnisky, diseñadora gráfica e ilustradora de Córdoba, vinculada al diseño, la ilustración, los cómics y los fanzines.
Cronograma de actividades
Femiñetas es una plataforma artística, autogestionada y transoceánica que crea redes, debates y nuevas narrativas feministas a través de múltiples lenguajes: la historieta, la ilustración, el fanzine, el periodismo gráfico, el podcast, la radio y, más recientemente, el festival de arte impreso. Nacida en 2018 entre Barcelona (España) y Rosario (Argentina), femiñetas visibiliza la cultura y el trabajo político de mujeres y disidencias desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Es un espacio donde el deseo, la memoria, la denuncia, el humor y la poesía conviven en viñetas.
El proyecto lleva 8 años y cuenta con 14 números editados en papel, con la participación de más de 350 ilustradorxs, escritorxs y poetas. Produce ferias, talleres y murales y, desde 2025, un festival de arte impreso de mujeres y disidencias, cuya primera edición se realizó en Barcelona y que ahora celebra su segunda edición compartida entre Buenos Aires y Rosario.
Viernes 11 de septiembre:
17 a 19 en Mediateca
- Taller de viñetismo: “Gimnasio mental”. Con Flavita Banana. Ejercicios breves para explorar la viñeta diaria.
17 a 20 en Túnel 3
- “Publicación infinita. Laboratorio editorial colectivo y urgente”. Con Cecilia Garavelli, Valentina Militello, Joaquina Parma y Victoria Perone. Un laboratorio para explorar nuevas formas de circulación y edición a partir del periódico Femiñetas.
Sábado 12 de septiembre:
11 a 13 en Mediateca
- Clínica de autoficción. Con Jules Mamone – Femimutancia. Estrategias y herramientas de guión para explorar la autoficción en la narrativa gráfica.
11 a 13 en Túnel 3
- “Siempre en obra: Escucha de una ciudad imaginaria” Con Bellina Ilustra y Guada Rúas. Creación colectiva de un fanzine experimental a partir de la lectura y escucha de la ciudad.
15 a 17 en Mediateca
- Taller para infancias: Creación de personajes fantásticos. Con Esdian y Bellina Ilustra. Inspirado en el cuento La Gulicondesa, de Maia Morosano.
15 a 21 en Patio de los Cipreses
- Feria de autoedición y arte impresoFeria de mujeres y disidencias con ilustradoras y proyectos locales e invitadas de otras ciudades del país.
17 h en Túnel 4
- Tertulia gráfica: Plenaria transfeminista de narrativa gráfica Debate sobre gestión, sostenibilidad y autogestión de proyectos culturales transfeministas y antirracistas. Participan: Feminismo gráfico, Colectivo 8M Gráfico, Club del Dibujo y Aguará Editorial. Modera: Jules Mamone.
19 h en Túnel 4