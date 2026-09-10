Rosario recibe la segunda edición del festival "Femiñetas, como un río"

El 11 y 12 de septiembre, el Centro Cultural Parque de España será sede del festival de arte impreso, con talleres, feria de autoedición y conversatorios

Se viene el festival de arte “femiñetas, como un río. Mujeres y disidencias Argentina / España” en Rosario. El Centro Cultural Parque de España y femiñetas organizan un encuentro en torno al arte impreso y a la importancia de generar conocimiento sobre las genealogías feministas para impulsar redes y comunidades vinculadas a la autoedición.

La cita será viernes 11 y sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada gratuita. Durante dos días, el CCPE se convertirá en la sede de una feria con talleres sobre viñetas, ilustración y edición de mujeres y disidencias, conversatorios, exposiciones, estampa, humor gráfico, proyectos editoriales gráficos y autogestivos, espacios para infancias y música.

Además, el encuentro será una oportunidad para compartir saberes y experiencias , conocer proyectos y fortalecer los vínculos entre quienes trabajan alrededor de la producción gráfica, la edición independiente y las narrativas feministas. En ese sentido, contará con la participación de referentes del arte gráfico, la ilustración y la historieta , entre ellas Flavita Banana , ilustradora y humorista gráfica radicada en Barcelona; Maitena , historietista y humorista gráfica argentina; Bellina Ilustra , editora e ilustradora nacida en Buenos Aires, dedicada a la realización de libros ilustrados y proyectos de diseño editorial; y Julieta Gutnisky , diseñadora gráfica e ilustradora de Córdoba, vinculada al diseño, la ilustración, los cómics y los fanzines.

Cronograma de actividades

Femiñetas es una plataforma artística, autogestionada y transoceánica que crea redes, debates y nuevas narrativas feministas a través de múltiples lenguajes: la historieta, la ilustración, el fanzine, el periodismo gráfico, el podcast, la radio y, más recientemente, el festival de arte impreso. Nacida en 2018 entre Barcelona (España) y Rosario (Argentina), femiñetas visibiliza la cultura y el trabajo político de mujeres y disidencias desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Es un espacio donde el deseo, la memoria, la denuncia, el humor y la poesía conviven en viñetas.

El proyecto lleva 8 años y cuenta con 14 números editados en papel, con la participación de más de 350 ilustradorxs, escritorxs y poetas. Produce ferias, talleres y murales y, desde 2025, un festival de arte impreso de mujeres y disidencias, cuya primera edición se realizó en Barcelona y que ahora celebra su segunda edición compartida entre Buenos Aires y Rosario.

Viernes 11 de septiembre:

17 a 19 en Mediateca

Taller de viñetismo: “Gimnasio mental”. Con Flavita Banana. Ejercicios breves para explorar la viñeta diaria.

17 a 20 en Túnel 3

“Publicación infinita. Laboratorio editorial colectivo y urgente”. Con Cecilia Garavelli, Valentina Militello, Joaquina Parma y Victoria Perone. Un laboratorio para explorar nuevas formas de circulación y edición a partir del periódico Femiñetas.

Sábado 12 de septiembre:

11 a 13 en Mediateca

Clínica de autoficción. Con Jules Mamone – Femimutancia. Estrategias y herramientas de guión para explorar la autoficción en la narrativa gráfica.

11 a 13 en Túnel 3

“Siempre en obra: Escucha de una ciudad imaginaria” Con Bellina Ilustra y Guada Rúas. Creación colectiva de un fanzine experimental a partir de la lectura y escucha de la ciudad.

15 a 17 en Mediateca

Taller para infancias: Creación de personajes fantásticos. Con Esdian y Bellina Ilustra. Inspirado en el cuento La Gulicondesa, de Maia Morosano.

15 a 21 en Patio de los Cipreses

Feria de autoedición y arte impresoFeria de mujeres y disidencias con ilustradoras y proyectos locales e invitadas de otras ciudades del país.

17 h en Túnel 4

Tertulia gráfica: Plenaria transfeminista de narrativa gráfica Debate sobre gestión, sostenibilidad y autogestión de proyectos culturales transfeministas y antirracistas. Participan: Feminismo gráfico, Colectivo 8M Gráfico, Club del Dibujo y Aguará Editorial. Modera: Jules Mamone.

19 h en Túnel 4