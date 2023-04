Mercedes Morán: "Ya se venció esa tendencia de no ver cine argentino"

—Bueno, me gustó la historia, me gustó mi personaje porque era bien distinto a lo que venía haciendo, tenía que indagar en ese universo que para mí era un poco extraño, porque no soy una consumidora de tango, pero sí he tenido mujeres referentes e icónicas que me resultaban siempre muy inspiradoras, como Tita Merello. Y me resultó muy atractivo hacer un tándem con Darío (Grandinetti) y con Jorge (Marrale), en un rodaje en plena pandemia, hacer una road movie con equipos en Buenos Aires, Rosario y Mendoza, y lo que significó crear una burbuja por el virus, que al final colaboró un montón porque estuvimos muy cerca y de eso se trata la película, de una historia de vínculos.

—¿Y cómo fue el trabajo con Grandinetti y Marrale, que se conocen hace años, para lograr esa relación tragicómica que se establece en la película?

—Sí, pero por más conocimiento que tengas, igual era contar una historia de amistad con caracteres que no son los nuestros, y que parecen extraídos de una época de las que ya sólo quedan recuerdos. Pero a los tres nos interesaba indagar en estos personajes un poco mayores que nosotros, en ese diálogo que se establece con la muerte, con la idea de la muerte, sin solemnidad, que pudimos apreciar en el guión y después en el rodaje, que espero que se vea en la película que imaginó Marina (Seresesky), una directora argentina que se fue a vivir España hace muchos años y tiene esa distancia melancólica pero dulce, sin esa cosa “bajoneante” que dice que “todo tiempo pasado fue mejor”. De lo que se trata es de hablar de la amistad que perdura, en cualquier época y en distintas situaciones a pesar del paso del tiempo. Personalmente me gustaba mucho esta actitud, porque uno siempre dice que la gente mayor se pone muy conservadora y que quiere que nada se mueva y que todo se mantenga igual, y ellos no; sobre todo mi personaje, que tiene esa intención de revelar aquellos secretos que no habían sido revelados, para lo cual siento que se requiere de una valentía muy grande. Todos tienen una fragilidad muy grande y al mismo tiempo son muy poderosos.

—Y también el relato rescata la pasión de personajes ya mayores, un tema que en general está reservado a protagonistas más jóvenes.

—Es cierto, cuando te convocan a contar historias de gente grande se agradece mucho, porque no sucede frecuentemente a pesar de que todos tenemos hermosos recuerdos de películas de gente mayor que nos han conmovido muchísimo.

—“Empieza el baile” habla del paso del tiempo y con tu carrera se puede establecer algo así como una narrativa de cine nacional de los últimos años. ¿Sentís eso, que estás contando la historia reciente a través de tu trabajo?

—Sí, es algo que recibo aunque no soy muy consciente, pero sí; cuando empiezan a hacer algunas retrospectivas tuyas con las distintas películas a lo largo del tiempo y las historias que se han contado, de alguna manera me siento parte del cine y siento que el cine está para eso, para contar nuestra cultura. En ese sentido me siento muy privilegiada de poder haber vivido de una profesión que amo y que siempre me mantiene viva la imaginación y el deseo, que me permite ser muchas otras personas.Pero en el cine, puedo decir que las películas me han hecho viajar mucho, me han hecho conocer a mucha gente y, por ejemplo, al acercarme en un festival a alguna directora o algún director que yo admiro como espectadora, descubrir que ellos me conocen. Y más con las plataformas, en donde estrenás acá y va a 30 países diferentes, eso es maravilloso.

—¿Y te molesta la fugacidad que suponen las plataformas, con espectadores que pasan de una película al capítulo de una serie rápidamente, sin la ceremonia que antes significaba ir a una sala de cine?

—El cine siempre tuvo esa paradoja entre el tiempo que le lleva a un director o una directora escribir y conseguir que se lleve a cabo, que nunca son menos de dos, tres años, y después del estreno que pasa rápidamente, pero lo importante es que queda, a diferencia de lo que pasa con el teatro. A mí me encanta ir al cine, pero bueno, la tecnología y el estar encerrados por la pandemia han contribuido a que todo se vea desde la casa, pero creo que esa ceremonia del cine sigue estando buena y soy optimista, creo que la gente está volviendo a las salas y que se venció esa tendencia que era no ver cine argentino.

seredos.jpeg La directora Marina Seresesky.

Por Fellini y “Ginger y Fred”

La directora Marina Seresesky, residente en España, dijo que la fuente de inspiración de “Empieza el baile” tiene mucho que ver con la influencia del cine italiano: “Hay una película que siempre me gustó y es “Ginger y Fred”, de Federico Fellini, con dos personajes que tienen mucha ternura, pero a la vez son muy patéticos en esto de intentar mantener algo que ya no está, con una cosa que se va desarmando ante tus ojos”. Según la realizadora lo fundamental en este relato era “un poco hablar de una historia de amor, pero no solamente romántico, sino que también del amor a la amistad, sobre todo de los momentos, lugares y las personas con las que fuimos felices. También me interesaba contar a personajes que fueron y ya no son, entonces fue unir estas dos cosas y encontrar a estos personajes con una gloria pasada, que estuvieron separados y que vuelven a unirse, El tango es como el marco para contar esta historia”.