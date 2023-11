Matt LeBlanc despidió a Matthew Perry con un conmovedor posteo en redes

“Matthew, te digo adiós con mucho pesar. Los momentos que pasamos juntos están honestamente entre los favoritos de mi vida. Fue un honor compartir el escenario con vos y llamarte mi amigo. Siempre voy a sonreír cuando piense en vos y nunca te voy a olvidar. Nunca. Abrí tus alas y volá, hermano, finalmente sos libre. Mucho amor”, escribió el actor en el posteo.

Como no podía ser de otra manera, cerró el mensaje con sentido del humor: “Y supongo que te vas a quedar con los veinte mangos que me debés”, afirmó. En apenas una hora, la publicación de Matt recibió más de dos millones de me gusta y casi ochenta mil comentarios de seguidores que dieron cuenta de su conmoción y apoyo.