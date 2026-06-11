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Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni se inclinó por el zaguero central zurdo como sustituto del lesionado Leonardo Balerdi.

11 de junio 2026 · 15:46hs
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Marcos Senesi jugó la última temporada en el Bornemouth y ahora lo hará en el Tottenham

Marcos Senesi jugó la última temporada en el Bornemouth y ahora lo hará en el Tottenham, en la Premier League. Y jugará el Mundial con Argentina.

A cinco días del debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, el entrenador Lionel Scaloni finalmente decidió quién será el sustituto del lesionado Leonardo Balerdi en el plantel de 26 jugadores de la selección argentina: será Marcos Senesi.

Se trata del zaguero central zurdo que surgió en San Lorenzo y acaba de convertirse en jugador del Tottenham. En la temporada que acaba de concluir jugó en el Bournemouth, que fue la sensación de la Premier League inglesa.

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Marcos Senesi viaja a Kansas

El anuncio sobre la convocatoria de Senesi lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes y se espera que el jugador se sume a la concentración del equipo argentino en Kansas en las próximas horas.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Balerdi, que inicialmente estaba entre los 26 convocados para el Mundial, debió ser desafectado por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el pasado seis de junio.

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Las especulaciones previas

A partir de su lesión, se especuló con la posibilidad de que sea reemplazado por un mediocampista e incluso el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, llegó a confesar que pensaba hacerlo.

Sin embargo, la decisión del DT campeón del mundo finalmente fue la de elegir a Senesi para no perder hombres en la defensa.

Senesi viene de una muy buena temporada en el Bournemouth, con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa.

Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el martes 16 de junio a las 22.

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