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Tras presentar su polémica declaración jurada, Adorni anunció que expondrá en el Senado en julio

El jefe de Gabinete lo confirmó en sus redes sociales y sin aludir a las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito

11 de junio 2026 · 17:45hs
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Adorni había concurrido en abril pasado a la Cámara de Diputados a brindar su informe.

Foto: Archivo / La Capital.

Adorni había concurrido en abril pasado a la Cámara de Diputados a brindar su informe.

En medio de la polémica abierta tras la presentación de su esperada declaración jurada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este jueves que irá al Senado nacional en julio próximo para presentar el informe de gestión del gobierno.

El funcionario, que participó de la reunión de la mesa política del gobierno realizada en la Casa Rosada, trata de revertir la controversia en torno a su presunto enriquecimiento ilícito y los argumentos esgrimidos respecto del incremento registrado en su patrimonio luego de haber desembarcado en la función pública.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante julio iré al Senado de la Nación para presentar el informe de gestión del gobierno", anunció Adorni en su cuenta de la red social X.

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Adorni concurrirá al Senado luego de haber presentado su declaración jurada, en la que reconoce haber ahorrado en negro unos 500 mil dólares, y tras los pedidos del peronismo y del PRO para que exponga frente a ese cuerpo legislativo.

Ofensiva contra Adorni

Paralelamente, algunos diputados como Margarita Stolbizer y Maximiliano Ferraro ya adelantaron que apelarán al procedimiento contemplado en el reglamento para remover a Adorni de su cargo.

"Moción de censura del Congreso y destitución inmediata del jefe de Gabinete. Les mintió en la cara en la sesión de informe, viene degradando la institucionalidad y violando todo comportamiento ético", expresó Stolbizer a través de sus redes sociales.

Asimismo, un diputado aliado a la Casa Rosada admitió que vislumbra un escenario en el que la oposición insistirá con el tema y cuestionó la performance de Adorni.

>>Leer más: Bullrich volvió a desmarcarse del gobierno y cuestionó a Adorni: "Esto es más que un error"

Al jefe de Gabinete le objetan los argumentos esgrimidos en el primer informe de gestión que brindó ante Diputados el 29 de abril pasado. Ese día concurrió a la Cámara baja acompañado por el presidente Javier Milei.

En ese marco, el funcionario sostuvo que, en sus declaraciones juradas, "nunca existió ocultación alguna”. Pero este miércoles admitió errores en la presentación de los papeles durante los primeros años.

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