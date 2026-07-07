Los elogios de Matt Damon a Lionel Messi en pleno Mundial: "Es un héroe en mi casa"

En la presentación de "La odisea", el actor estadounidense habló del capitán de la selección argentina, y reveló que es un ídolo en su familia

Lionel Messi sigue despertando admiración en cada rincón del mundo . En medio del Mundial, el capitán de la selección argentina volvió a recibir elogios de una reconocido actor: Matt Damon no dudó en destacar su talento y darle palabras de admiración.

El actor se encuentra realizando la gira de prensa de "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan, en la que interpreta al protagonista. En una de las entrevistas que brindó en Miami , una de las sedes del Mundial, mantuvo una conversación con el periodista Javier Fabracci . Al ser consultado por Messi, no escatimó en elogios y destacó la admiración que siente por el capitán argentino.

"Es un héroe en mi casa", expresó el actor que está casado con la argentina Luciana Barroso, oriunda de Salta . Gracias a ese vínculo, el actor vive la pasión por la Selección desde adentro de su propia familia y mantiene una relación muy cercana con las costumbres y la cultura argentina, por lo que el Mundial también se disfruta con un sentimiento de argentinidad.

Qué dijo Matt Damon sobre Messi

Al ser consultado sobre el Mundial y el futbolista rosarino, el actor estadounidense se deshizo en elogios hacia Messi.

“El más grande, el más grande”, lanzó Damon. Luego agregó: “Es el mejor de la historia y es un héroe en mi casa, para mi familia en Argentina, pero también para mi familia en Estados Unidos”.

Además, dejó en claro la admiración que siente por el capitán argentino: “Él es el mejor. Estoy triste porque este es su último Mundial”.

Más adelante, el periodista le consultó cómo vive la competencia entre las dos selecciones que tienen un lugar especial en su familia: Estados Unidos y Argentina. Damon respondió: “Nosotros alentamos a ambos, pero es fácil para nosotros, porque normalmente Estados Unidos intenta mejorar cada vez más, aunque no va a llegar tan lejos en el torneo”.

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