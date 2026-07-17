Vacaciones de invierno: viernes de carpintería, dibujo y el musical "Romeo y Julieta"

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos

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La Usina Social invita a los más chicos a un taller de carpintería

Las vacaciones de invierno están a puro ritmo en la ciudad y las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos, desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Este viernes 17 de julio habrá propuestas para todas las edades en distintos puntos de la ciudad. A las 10 y a las 11, la Usina Social (Jujuy 2844) invita a chicos de entre 7 y 12 años a participar de un taller de carpintería, en el que construirán un brazo robótico de madera. Asimismo, a las 15, el Museo de la Memoria ofrecerá una actividad especial para niños de entre 8 y 12 años. El taller “Detectives de imágenes: Exploradores en el universo de León Ferrari” propone descubrir los secretos ocultos en las obras del reconocido artista plástico argentino a través de una experiencia lúdica y participativa.

Más tarde, a las 16.30, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en Paseo de las Artes y el río, será sede del taller gratuito de dibujo “Ciclo Dibujando con Maitena” . La reconocida artista argentina, que visita la ciudad en el marco de su muestra Las mujeres de mi vida , compartirá con el público su técnica y su mirada sobre el dibujo.

Para quienes prefieran disfrutar de un espectáculo en un teatro, el Teatro El Círculo presentará a las 15.30 el musical “Romeo y Julieta” , una propuesta ideal para adolescentes y preadolescentes. Basada en el clásico de William Shakespeare, la obra se estrenó en 2014 y desde entonces ha cosechado varias temporadas de éxito.

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Agenda completa del viernes 17 de julio

10h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Parque Oeste (Rouillon 2000). Gratis

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

10h - Taller carpintería para infancias, de 7 a 12 años. La Usina Social (Jujuy 2844)

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11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Taller carpintería para infancias, de 7 a 12 años. La Usina Social (Jujuy 2844)

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - Intervenciones circenses del clown Andamio. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - "Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos". Museo de la Ciudad (Oroño 2361). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Evento Vacaciones de Invierno. Polideportivo Cristalería (Alberini 3200). Gratis

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Mil65. Plaza Moreno (Biedma y Moreno). Gratis

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estévez Boero 980).

15h - Juegos didácticos de mesa. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - "Taller detectives de imágenes. Exploradores en el universo de León Ferrari". De 8 a 12 años. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro de Salud Los Cedros (Ciuni 2810). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - La Calle del Circo y la Alegría, cía JujuJaju. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - “La granja de Zenon: héroes en acción”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

15h - “Luna gatuna”. La Usina Social (Jujuy 2844)

15.30h - “El banquete de las historias. Mafalda, la mesa y la memoria”. CC Parque Alem (Nansen 100). Gratis

15.30h - “Romeo y Julieta”. Teatro El Círculo.

15.30h - “Gulubú Rock”. CC Parque Alem (Nansen 100). Gratis

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16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16h - Recorrido guiado por la muestra La ruta de los azulejos. Historia, arte y oficios de la ciudad. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361).

16h - Varieté de circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

16h - Función ”Esdrújula". Música y circo. Con Julia Lamas y Javier Muller (Cía. Binomio Fantástico). Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799). Gratis

16h - Tardecitas de lectura. Junto a cuenteras, editoriales y escritoras y escritores de la ciudad. Mil65. La Casa Imaginada (Dr. Álvarez 1550). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16.30h - "Ciclo Dibujando con Maitena". En el marco de la muestra: Las mujeres de mi vida. CEC (Paseo de las Artes y el río).

16.30h - Shows en vivo de Cuarto Propio y Sinestesia. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Biblioteca Vigil (Alem 3068). Gratis

16.30h - Proyección de “Karate Kid: Legendas”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Abrazos tibios en taza. Taller sensorial para infancias de 5 a 12 años. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h - “La vereda donde vive el gato”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16.30h - “Luna gatuna”. La Usina Social (Jujuy 2844)

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Presentación de libros “16 yacarés” de Nacho Elías y Gabi Salem y “Esto no es ninguna animalada” de Paola Patiño. EMR Librería Municipal (Pte. Roca 731). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - “Les Volatiles” de Circo Lumière. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

18h - “La casita de Limón y Mandarina”. Teatro Astengo (Mitre 754)

18h - “El Castillo Enlusionado”. Sala Tandava (9 de Julio 754).

18h - Taller Arte Para Todo Público. La Usina Social (Jujuy 2844)

19h - Proyección "Memorias Cuir en VHS". Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080).

19.30h - “Un día soñé”. Centro Cultural Atlas (Mitre 645)

20h - Observaciones en el cielo. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

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¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).