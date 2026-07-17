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Scaloni vs. De la Fuente: la historia de amistad entre alumno y profesor que definirá el Mundial

El DT de España fue profesor de Lionel Scaloni en el curso UEFA Pro en 2017. Este domingo volverán a verse las caras en la final del Mundial 2026

17 de julio 2026 · 10:08hs
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Scaloni fue alumno de De la Fuente y ahora lo enfrentará en la final del Mundial

Scaloni fue alumno de De la Fuente y ahora lo enfrentará en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo enfrentará a dos de las mejores selecciones del planeta. También pondrá cara a cara a dos entrenadores unidos por una historia que comenzó mucho antes de este partido. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente mantienen desde hace casi una década una relación de amistad nacida en las aulas de la Real Federación Española de Fútbol, cuando el actual entrenador de la Roja fue profesor del técnico argentino.

El domingo, en el New York/New Jersey Stadium, esa relación tendrá un capítulo inédito: por primera vez, maestro y alumno se disputarán una Copa del Mundo.

El profesor que ayudó a formar a Scaloni

La historia comenzó en 2017, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí, Scaloni cursaba la licencia UEFA Pro para entrenadores junto a otros exfutbolistas, entre ellos Andoni Iraola y Fernando Redondo.

Uno de los docentes era Luis de la Fuente, por entonces entrenador de la selección Sub-19 de España y profesor de técnica y táctica.

Aquel vínculo académico rápidamente se convirtió en una relación personal que ambos mantienen hasta la actualidad. "Fue mi profesor y nos dio una mano enorme a los que hacíamos ese curso en Las Rozas", recordó Scaloni durante la Copa América 2024.

"Soy admirador de él"

La admiración es mutua. En la previa del Mundial, De la Fuente volvió a elogiar públicamente al entrenador argentino. "Es un auténtico maestro en lo suyo. Ha demostrado una preparación y un dominio excepcionales. Le tengo un gran aprecio", aseguró el técnico español.

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Incluso reconoció que sigue con atención el trabajo del santafesino. "Comparto todos sus planteamientos. Soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona", afirmó.

Una amistad que sobrevivió a la competencia

Más allá de los elogios públicos, ambos mantuvieron el contacto incluso después de consagraciones históricas.

Scaloni recordó una charla que compartieron durante un foro de entrenadores en Qatar, después de que Argentina conquistara el Mundial de 2022.

"Tuvimos una linda conversación. Hablamos de cosas que a él le hacían ruido y después las terminó aplicando en la selección española de una manera brillante. Me pone muy contento por él", contó.

Para el entrenador argentino, la cercanía de De la Fuente siempre fue uno de sus mayores valores. "Además de haber sido mi profesor, siempre tuve una relación particular con él. Me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final", explicó.

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La definición del Mundial también terminará de saldar una cuenta pendiente. Argentina y España debían enfrentarse este año en la Finalissima entre el campeón de América y el campeón de Europa, pero el encuentro nunca pudo disputarse debido a problemas de calendario.

Ahora, el esperado duelo llegará con un premio mucho mayor: el título del Mundial.

El humor de Scaloni antes de la final

La amistad no impidió que Scaloni apelara al humor cuando le preguntaron si llamaría a De la Fuente antes del partido. "Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya que llamarlo hasta después de la final", bromeó.

También aprovechó para felicitarlo por el trabajo realizado con España. "Estoy contento por Luis. Se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó", dijo.

Dos caminos distintos hacia la élite

Aunque hoy comparten el máximo escenario del fútbol mundial, sus trayectorias fueron muy diferentes.

Scaloni llegó al banco argentino casi sin experiencia como entrenador principal. Tras asumir en 2018 condujo a la Selección a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Ahora buscará convertirse en bicampeón del mundo.

De la Fuente, en cambio, construyó toda su carrera dentro de las selecciones juveniles de España. Después de años formando futbolistas, asumió la mayor y consiguió la UEFA Nations League y la Eurocopa, consolidando una nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

Este domingo intentará sumar el primer Mundial de su carrera.

Un partido especial para Scaloni

El duelo también tendrá un componente personal para el entrenador nacido en Pujato.

Scaloni desarrolló buena parte de su carrera como futbolista en España, donde vistió las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca. Además, continúa viviendo allí junto a su familia.

"Todos saben que vivo en España y tengo familia española, pero el domingo lo siento. Vamos a intentar ganarles", afirmó.

Y agregó un último elogio para su rival. "Respeto máximo. Los felicito no solo por cómo juegan, sino también por el comportamiento que tienen. Va a ser un gran partido de fútbol", sostuvo.

Después de casi diez años de amistad, incontables charlas sobre táctica y un vínculo nacido en un aula, el profesor y el alumno tendrán este domingo el examen más importante de sus carreras: definir quién levanta la Copa del Mundo.

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