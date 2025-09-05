MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los participantes confirmados

Cada vez está más cerca de comenzar uno de los reality shows más vistos por los argentinos: MasterChef, la competencia de cocina donde los participantes muestran sus destrezas culinarias frente a jurados reconocidos. Pero no se trata de cualquier MasterChef, sino de un MasterChef Celebrity, donde los concursantes serán personas conocidas del mundo de la televisión y el espectáculo.
Los argentinos están expectantes, teniendo en cuenta el éxito que han tenido las ediciones anteriores del reality. En este sentido, una vez más la conducción estará a cargo de Wanda Nara, y el equipo de jurados estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
Si bien aún no hay fecha de estreno del programa, este jueves Wanda Nara y Vero Lozano fueron las encargadas de dar a concoer a los 20 participantes que estarán en esta edición, dejando cuatro nomrbes sin revelar y generando suspenso para su estreno en la pantalla de Telefe. Entre los nombres más ocmentados se destaca la aprticipación de Maxi López, exfutbolista y expareja de la conductora.
Uno por uno, los participantes de Masterchef Celebrity:
Entre los participantes hay de todo: mediaticos, modelos, deportistas y algunas apariciones de famosos que nunca estuvieron en un reality show de la tevé.
En el reality show formarán aparte cantantes como: La Joaqui y Pablo Lescanoo.
Se destaca la participación de influencers como: el creador de contenido Alex Pelao, la influencer y pareja de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, la creadora de contenido y streamer de Luzu, Momi Giardina.
También participarán periodistas como Luis Ventura, Sofi Martínez, Esteban Mirol y Susana Roccasalvo. Asimismo contará con la presencia de deportistas de la talla de: Jorge Roña Castro, Diego Schwartzman y Maxi López (sí, ex de Wanda).
Otros nombres que llamaron a la tensión fueron: Evangelina Anderson, Emilia Attias, Andy Chango, Ian Lucas, Maria Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra.
