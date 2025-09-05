MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los participantes confirmados

Wanda Nara reveló las celebridades confirmadas para la próxima edición. Entre ellos hay mediáticos, deportistas, actores y peridoistas

Wanda Nara reveló el nombre de algunos de los participantes de MasterChef Celebrity

Cada vez está más cerca de comenzar uno de los reality shows más vistos por los argentinos: MasterChef , la competencia de cocina donde los participantes muestran sus destrezas culinarias frente a jurados reconocidos. Pero no se trata de cualquier MasterChef, sino de un MasterChef Celebrity, donde los concursantes serán personas conocidas del mundo de la televisión y el espectáculo.

Los argentinos están expectantes, teniendo en cuenta el éxito que han tenido las ediciones anteriores del reality. En este sentido, una vez más la conducción estará a cargo de Wanda Nara, y el equipo de jurados estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Si bien aún no hay fecha de estreno del programa, este jueves Wanda Nara y Vero Lozano fueron las encargadas de dar a concoer a los 20 participantes que estarán en esta edición, dejando cuatro nomrbes sin revelar y generando suspenso para su estreno en la pantalla de Telefe. Entre los nombres más ocmentados se destaca la aprticipación de Maxi López, exfutbolista y expareja de la conductora.

Uno por uno, los participantes de Masterchef Celebrity:

Entre los participantes hay de todo: mediaticos, modelos, deportistas y algunas apariciones de famosos que nunca estuvieron en un reality show de la tevé.

En el reality show formarán aparte cantantes como: La Joaqui y Pablo Lescanoo.

Se destaca la participación de influencers como: el creador de contenido Alex Pelao, la influencer y pareja de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, la creadora de contenido y streamer de Luzu, Momi Giardina.

También participarán periodistas como Luis Ventura, Sofi Martínez, Esteban Mirol y Susana Roccasalvo. Asimismo contará con la presencia de deportistas de la talla de: Jorge Roña Castro, Diego Schwartzman y Maxi López (sí, ex de Wanda).

Otros nombres que llamaron a la tensión fueron: Evangelina Anderson, Emilia Attias, Andy Chango, Ian Lucas, Maria Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra.

