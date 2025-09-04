La Capital | Zoom | Harry Potter

"Harry Potter" para adultos: el nuevo éxito editorial combina magia, dragones y sexo explícito

En el universo de los fanfics el gran best seller es "Manacled", un romance moralmente ambiguo entre Draco y Hermione, donde el joven mago está muerto

4 de septiembre 2025 · 22:21hs
En todas las generaciones ocurre lo mismo: los más jóvenes se mueven en un mundo de cultura, entretenimiento y léxico propios, donde los adultos suelen quedar al margen. Para contar esta historia primero hay que hablar de fanfics, que son los relatos de ficción que expanden el universo de obras ya existentes, pero que son ideados por fanáticos, lejos del control creativo de los "dueños" del producto original. Es así como en plataformas como Wattpad y Fanfiction.net se pueden leer montones de historias basadas en shippeos, es decir, relaciones románticas entre personajes que en la obra original tienen otro tipo de vínculo.

Y ahora surge un término nuevo: Dramione, que es la contracción de los nombres de Draco Malfoy y Hermione Granger. Sí, el nuevo éxito literario es el romance entre personajes de "Harry Potter", y en no pocas ocasiones con un contenido erótico y sexual que no deja nada librado a la imaginación.

Hay todo un universo en TikTok donde no se para de hablar del shippeo Dramione. De ahí a hacer una búsqueda en Google y cliquear en Wattpad hay un solo un paso. Y para muchos es un camino sin retorno.

La fantasía romántica se convirtió en el subgénero más exitoso de la ficción en los últimos tiempos, mezclando elementos como la magia, las hadas y los dragones con el amor y el sexo explícito. Es el legado de populares series juveniles como "Crepúsculo" y "Harry Potter", pero un escalón más arriba. En todo sentido.

Harry Potter está muerto

"Manacled" es una fantasía oscura ambientada en un universo alternativo en el que Harry Potter está muerto y el malvado mago Voldemort ganó la contienda. Todo gira en torno a un romance ilícito y moralmente ambiguo entre la curandera y maga Hermione, y su secuestrador, el cruel Draco. Es un Harry Potter para esas generaciones que crecieron leyendo las aventuras del joven mago y ahora buscan historias algo más adultas y subidas de tono.

"Manacled" tuvo más de 10 millones de visitas en el sitio de fanficción Archive of Our Own (AO3) y más de 100.000 opiniones de cinco estrellas en Goodreads. Y ahora SenLin Yu lanzó una versión renovada, que va camino a convertirse en uno de los mayores debuts del año en fantasía romántica, el género que mantiene a flote el mercado de la ficción.

La nueva versión de la historia pronto saldrá a la venta como "Alchemised, no queda a nadie a quien salvar", y la editorial de la novela, Del Rey, apuesta a que la febril devoción por su predecesora se convierta en un éxito de ventas. Del Rey lanzará una primera tirada de 750.000 ejemplares y están a la espera traducciones en 21 idiomas.

“Hubo generaciones que crecieron con aquellos personajes y las historias terminaron, pero aún existe un apetito enorme. Siguen hambrientas de esa construcción mágica del mundo, un elenco épico de personajes y heroísmo, y quizá solo lo quieren un poco más picante”, opinó la editora del sello Forever, Leah Hultenschmidt.

Las ventas de novelas de fantasía romántica superaron el año pasado los 32 millones de ejemplares impresos, un 47 por ciento más que el año anterior, según Circana Bookscan. Cinco de los diez títulos de ficción para adultos más vendidos este año son ficciones románticas. Mientras tanto, las ventas generales de ficción para adultos se estancaron.

Todos en el medio admiten que fueron los fanfics los que dispararon el cañonazo de salida, y en especial Dramione. En AO3 hay unas 35.000 historias de romance entre Draco y Hermione. Es cierto que la mayoría tienen muy pocas visitas, pero hay al menos veinte que superaron el millón de lectores.

