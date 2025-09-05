Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta: "Romina está con Mila"

Durante uno de los conciertos del regreso de Erreway, Cris Morena habló por primera vez sobre la muerte de su nieta Mila y recordó a su hija Romina Yan

Definitivamente, 2025 fue un año muy difícil para Cris Morena y su familia. En medio del éxito de "Margarita" y la gira internacional del regreso de Erreway, la reconocida productora atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la trágica muerte de su nieta de tan solo siete años en un accidente náutico en Miami. Ahora, después de meses en silencio, Cris Morena apareció en uno de los conciertos de Erreway y habló por primera vez públicamente sobre el trágico y doloroso hecho.

El pasado 29 de julio, una noticia conmocionó al mundo del espectáculo argentino: un choque entre dos embarcaciones en una bahía de Miami dejó como saldo la muerte de tres niñas menores de edad. Una de ellas era Mila Yankelevich, de 7 años y nacionalidad argentina, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich , e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Se trató de la segunda gran tragedia que golpeó al clan Yankelevich–Morena, tras el fallecimiento en 2010 de Romina Yan , la hija mayor de Cris y Gustavo, quien murió a los 36 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Desde el accidente, ningún miembro de la familia había dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Lo poco que se sabía sobre Cris Morena surgía de imágenes captadas por la prensa en aeropuertos.

Sin embargo, en las últimas horas, l a creadora de éxitos televisivos como Jugate Conmigo, Chiquititas y Casi Ángeles decidió hablar por primera vez. Fue sobre el escenario del movistar Arena Buenos Aires, en el marco de la gira de regreso de Erreway, y a tan solo un día del cumpleaños de Romina Yan. La productora tomó el micrófono, leyó una carta y dedicó unas sentidas palabras tanto a su hija como a su nieta, honrando su memoria frente a miles de fans.

>> Leer más: Muerte de Mila Yankelevich: se confirmó la tercera víctima fatal del choque náutico en Miami

Qué dijo Cris Morena

A menos de un mes del fallecimietno de su nieta Mila Yankelevich, Cris Morena subió al escenario del Movistar Arena y acompañada por Camila Bordonaba, Benjamin Rojas y Felipe Colombo, leyó una carta frente a miles de fans.

“Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”, comenzó Cris Morena.

“Además de todo, quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, continuó.

Fue en ese momento cuando habló por primera vez de su nieta Mila. Recordando a su hija Romina Yan, dijo: “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. ¡Gracias!”.

Luego, la productora dedicó unas palabras al regreso de Erreway y al impacto de su música. Según comentó, a través de la música, la amistad y el amor, quería mostrar que nadie estaba solo y que cada voz importaba. Sobre Rebelde Way, afirmó que “es amor, es pasión que explota. Es romper con lo que nos impide volar. Son esas ganas locas de vivir la vida”.

También recordó cómo Rebelde Way la marcó para siempre: “Rebelde Way me hizo rebelde, dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”. Y agregó: “La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela, ir por más, animarte, y no conformarse nunca con lo que el mundo impone”.

Finalmente, hizo un llamado a la acción y a la pasión: pidió a todos los presentes escuchar atentos, despertar el corazón y correr riesgos para vivir. “En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! Por eso hay que resistir”, concluyó.

>> Leer más: Quién era la otra nena fallecida en el accidente en el que murió la nieta de Cris Morena