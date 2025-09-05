La Capital | Zoom | La Región

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar bandas en vivo todo el fin de semana

Desde el viernes 5 al domingo 7, teatros, bares y escenarios de la región presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. Un resumen, en esta nota

5 de septiembre 2025 · 08:00hs
En San Lorenzo se dará una nueva feria de emprendedores con shows musicales y clases de baile

En San Lorenzo se dará una nueva feria de emprendedores con shows musicales y clases de baile

El primer fin de semana de septiembre llega con una agenda cargada de propuestas para toda la región. Desde shows de música hasta festivales y funciones de teatro tendrán lugar en los distintos puntos del sur santafesino.

Si hay un momento ideal para disfrutar de las propuestas de entretenimiento que la región propone es el fin de semana. Desde el viernes 5 al domingo 7, la oferta cultural promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por algunos eventos que tendrán lugar este fin de semana en la región.

Viernes 7 de septiembre: noche de rock y DJ sets

El viernes la música en vivo define la escena. En San Lorenzo, la banda La Bolsa se presenta en Roots Bar (Sargento Cabral 1788) a las 22. También en San Lorenzo, los DJs Mich y Christian estarán en Bowie (Gral. López 1226) a las 23.

En Roldán, el rock y el pop se apoderan de la noche con la banda La Estación en Lisboa (Blvd. Tierra de Sueños 2549) a las 22. Mientras que en Funes, Ante la Ley rinde un homenaje a Spinetta, en Casa Ríos (Pellegrini y Pedro A. Ríos) a las 22.

El arte y la música también tienen su lugar con dos propuestas gratuitas: Pablo Riquero + Lina darán un show en la Casa de la Cultura de Villa Constitución a las 19.30, y Musgo y La Marioneta se presentarán en el Auditorio Municipal de Funes a las 21.

Sábado 8 de septiembre: bandas en vivo y ferias al aire libre

El sábado se viene con shows de rock y ferias para todos los gustos. En Carcarañá, Rompiendo Espejos toca en Tijuana Jones (Lisandro de la Torre 545) a las 22.

En Funes, Mack Stevens (que trae su country desde Texas) y Clan Farsante se suben al escenario de Casa Ríos a las 22. La música también se adueña de San Lorenzo con el DJ Set de Sustant en Bowie a las 23.

Para los que prefieren pasear, hay dos grandes propuestas con entrada gratis. En San Lorenzo, la Feria de Emprendedores se realizará en Fray Peña y Oroño de 15 a 19. En Pérez, habrá una Gran Peña de folklore en Belgrano y 9 de Julio, a partir de las 19.

Para los que buscan bailar, la noche se enciende en San Lorenzo con Ponte Perro en Mua Disco (Salta 612) a las 23:55.

Domingo 9 de septiembre: Museos, ferias y actividades deportivas

El domingo, las propuestas son ideales para disfrutar en familia al aire libre. En General Lagos, se realiza la Feria Joven "Yendo" en el Parque Central, de 13 a 18, con entrada gratis. En Capitán Bermúdez, el Predio del Ferrocarril será el escenario de la Feria de Emprendedores y Artesanos a partir de las 14.30, con entrada gratis.

En Funes, el Museo Cochet (Pedro A. Ríos 2611) abre sus puertas con la Muestra de Gustavo Cochet de 16 a 18, con entrada gratis. Además, la ciudad será sede de "Ambientar Funes", una muestra de decoración en Condo Funes, de 11 a 19.

Los amantes del deporte tienen una cita en Cañada de Gómez con Cicloturismo de la Primavera que parte del SUM del Parque Municipal a las 7.30.

Para los más chicos, el Carrusel Titán estará girando en el Puerto de las Infancias de Puerto Gral. San Martín, de 13 a 19.

