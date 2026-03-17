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"MasterChef Celebrity": el reality que dominó el rating y llega a su final entre escándalos

La gran apuesta de Telefé para el prime time emite sus últimos capítulos. Por qué fue un imán para la audiencia y el fenómeno fuera de cámara

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

17 de marzo 2026 · 07:00hs
El reality show de cocina MasterChef Celebrity está a punto de llegar a la gran final

El reality show de cocina "MasterChef Celebrity" está a punto de llegar a la gran final

"MasterChef Celebrity", el programa que lideró el rating de la televisión en los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026, está a punto de llegar a su final. Ya se conocen los cuatro finalistas y quedó claro que este show culinario de famosos fue la gran apuesta de Telefé para el prime time.

Desde su estreno a principios de octubre de 2025, el reality se convirtió en un imán para la audiencia: de domingo a jueves, a las 21.30, alcanzó picos de 20 puntos de rating y se mantuvo, salvo algunas bajas puntuales, entre los programas más vistos de la televisión. Pero esta temporada no set rató solo de la competencia en la cocina sino que estuvo marcada por un condimento especial que dio de qué hablar tanto dentro como fuera del programa.

>> Leer más: La final de "MasterChef Celebrity": cuándo es y quiénes son los finalistas

En la cocina y más allá

Después de tres años de ausencia, "MasterChef Celebrity" regresó con la promesa de combinar exigencia, emoción y humor. Con Wanda Nara al frente, el reality volvió a apostar a su fórmula infalible, y los jurados clásicos se mantuvieron: Germán Martitegui, estricto y exigente; Donato De Santis, con su toque de humor italiano; y Damián Betular, equilibrando sensibilidad y creatividad.

Sin embargo, lo que realmente hizo única a esta temporada fue la combinación de espectáculo y chimento. Cada emisión generaba un universo paralelo de historias: renuncias, romances, escándalos y reemplazos que los espectadores seguían una vez que la emisión diaria terminaba, porque el "drama" continuaba en otros programas de televisión, más allá de lo que se veía en la cocina.

En este marco, la conducción de Wanda Nara también fue un factor clave, y no es casualidad que su participación se diera en medio del escándalo mediático que involucró a Mauro Icardi y China Suárez.

En cuanto a los participantes, la temporada incluyó un mix de famosos: influencers, periodistas y figuras alejadas del medio que regresaron a la televisión. Ahora bien, mas allá de los 24 famosos iniciales, el ciclo sumó constantemente nuevas figuras para renovar el aire y mantener el interés del público. Entre ellos se destacaron Yanina Latorre, Rusherking, Luck Ra e incluso Marley, que llegó en reemplazo de Maxi López.

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>> Leer más: Sorpresa en "Masterchef Celebrity": ¿por qué se peló La Reini?

Renuncias, rumores y ratings

Cuando "MasterChef Celebrity" debutó en octubre de 2025, la expectativa era enorme. Competía con “Un día perdido”, de Mario Pergolini, y “Buenas Noches Familia” en El Trece. Según Kantar Ibope Media, el estreno arrancó con 17,5 puntos, mientras que “Buenas Noches Familia” alcanzaba 5,5. A medida que avanzaba la noche, el reality mantuvo 15,7 puntos y cerró con 13,8, consolidando un debut exitoso.

Gran parte del interés inicial se explicaba no solo por los 24 participantes, sino también por el factor mediático: Maxi López debutaba en un reality conducido por su expareja Wanda Nara. Esa dinámica marcó buena parte del recorrido del programa: no faltaron las indirectas, las anécdotas de la pareja cuando estaban juntos ni los momentos emotivos que compartieron al aire.

Así, en las primeras emisiones el rating se mantuvo entre 14 y 17 puntos. A la par, comenzaban a aparecer los primeros escándalos. Sin ir más lejos, a pocas emisiones del debut, en los programas de televisión aledaños ya se hablaba de una supuesta tensión entre la conductora del programa y Valentina Cervantes. Programas como "Sálvese quien pueda" o "LAM" comenzaron a comentar el rumor de un mensaje que Wanda le habría enviado al futbolista Enzo Fernández que generó comentarios y cierta incomodidad en el set.

Durante noviembre, el programa siguió liderando el prime time y al mismo tiemp se desató una seguidilla de renuncias que continuó con su costado mediático. La primera en irse fue Valentina Cervantes, que aseguró que regresaría a Inglaterra para pasar tiempo con su familia, aunque en los programas de chimentos vincularon su salida con las tensiones con Wanda. Luego renunció Eugenia Tobal, envuelta en rumores sobre un suupuesto conflicto con el jurado tras una devolución que habría generado malestar.

Con la llegada de enero, los números se mantuvieron similares, aunque con algunas bajas propias de la temporada de vacaciones. Ese mes también estuvo marcado por nuevos conflictos: Esteban Mirol y Roña Castro denunciaron supuestos episodios de violencia y maltratos.

Finalmente, en febrero, con el inicio de una nueva edición de "Gran Hermano", "MasterChef" comenzó a registrar algunas noches por debajo de los 10 puntos. Aun así, la atención mediática se mantuvo alta gracias a los romances, renuncias y polémicas que siguieron rodeando al reality, preparando el terreno para la recta final que definiría a sus cuatro finalistas: Ian Lucas, La Reini, Maxi López y Turco García.

>> Leer más: Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

Los finalistas de "MasterChef Celebrity"

Si bien los finalistas de "MasterChef Celebrity" son definidos por el jurado en función de su desempeño en la cocina, lo cierto es que tres de los cuatro que llegaron a la última instancia también reflejan el recorrido mediático que tuvo el reality. En una temporada marcada por escándalos, romances y repercusiones en los programas de espectáculos, cada uno de los finalistas tuvo su propio momento de protagonismo tanto dentro como fuera de la competencia.

Uno de los casos más claros es el de Maxi López. El exfutbolista protagonizó uno de los regresos televisivos más comentados del reality: después de años lejos del ojo público, instalado en Suiza y dedicado a su familia, debutó en televisión nada menos que en un programa conducido por Wanda Nara. Con el correr de los programas, la química entre ambos se convirtió en uno de los atractivos del ciclo. Incluso López empezó a participar en programas de streaming y entrevistas donde contó detalles de su vida fuera del foco mediático.

Durante el reality también compartió momentos familiares que emocionaron a los espectadores, como la noticia del nacimiento de su hija. De hecho, debió ausentarse temporalmente del programa para viajar a Suiza por el parto de su pareja, período en el que fue reemplazado por Marley.

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Otra de las figuras destacadas fue la influencer "La Reini". Aunque muchos espectadores no la conocían al inicio del reality, ya contaba con gran cantidad de seguidores en redes sociales. En la cocina se destacó tanto por sus platos como por su personalidad: su humor, sus cambios de look y sus comentarios con chispa que rápidamente la convirtieron en uno de los personajes más entretenidos de la temporada. Sin embargo, tampoco estuvo exenta de polémicas: mientras el programa estaba al aire, su ruptura con Homero Pettinato se transformó en un escándalo público luego de que ambos difundieran capturas de conversaciones privadas con acusaciones. Aunque el tema apenas fue mencionado dentro del reality, sí ocupó horas de debate en programas de espectáculos.

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>> Leer más: Doble eliminación en "MasterChef Celebrity": quiénes son los seis finalistas del reality

Por su parte, Ian Lucas fue una de las grandes revelaciones del certamen. Para muchos televidentes era una cara nueva en televisión, aunque ya contaba con millones de seguidores en plataformas como YouTube y TikTok. Durante la competencia protagonizó algunos de los momentos más emotivos de la temporada: presentó un plato dedicado a su hermano menor. Entre lágrimas, el influencer contó que, tras la separación de sus padres, él se encargaba de cocinar para su hermano cuando apenas tenía 13 años.

Sin embargo, su recorrido también estuvo rodeado de escándalos. Hacia el final de la temporada comenzó a circular el rumor de un romance con Evangelina Anderson. La versión fue difundida en programas de espectáculos luego de que se viralizara un video donde ambos aparecían muy cerca en un boliche. A partir de entonces, el supuesto vínculo se convirtió en tema recurrente en los programas de chimentos.

¿Quién ganará de los cuatro finalistas? ¿Habrá algún escándalo escondido en la etapa de cierre del programa? ¿Seguirá acompañando el rating? En pocos días, las respuestas.

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Y el otro de los finalistas es Claudio “Turco” Husaín. A lo largo del programa, el exfutbolista se caracterizó por su humor y por la buena química que logró con el resto de sus compañeros dentro de la cocina. Ahora bien a diferencia de los otros finalistas, su paso por el reality estuvo lejos de los escándalos mediáticos.

Entonces surge la pregunta: ¿cómo llegó a la final en una temporada donde las polémicas parecieron pesar tanto? En parte, puede de ser por la conexión que generó con el público, se trata de un campeón del fútbol argentino, con una historia personal atravesada por momentos difíciles que regresó al al ojo público. A eso se sumó su constancia en las pruebas culinarias y el apoyo que fue cosechando entre los seguidores.

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>> Leer más: Yanina Latorre, contra todos en "MasterChef Celebrity": picantes cruces con La Reini y el Turco Husaín

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