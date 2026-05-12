La emoción de Mario Pergolini al recordar a su madre en la vuelta a Otro Día Perdido

El conductor se refirió a como transitó el duelo por el fallecimiento de su madre Beatriz y agradeció el afecto recibido durante estos últimos días

Este lunes por la noche, Mario Pergolini regresó a la conducción de" Otro día perdido" tras la muerte de su madre Beatriz Mancione, ocurrida la semana pasada. Al inicio del programa, el conductor se refirió a este difícil momento que se encuentra atravesando.

El jueves pasado, la producción decidió suspender las grabaciones del programa televisivo y, en su reemplazo, el viernes por la noche se emitió un especial con los mejores momentos de la temporada.

Ante la ovación de todo el público presente, Pergolini señaló: " Pasé unos días difíciles, pero gracias por este recibimiento, gracias a todos los que se acercaron y me dejaron algún mensaje". Conmovido y con la voz quebrada, agregó con humor: " Tengo un montón de chistes de funerales para hacer".

Sumado a ello, el conductor enfatizó: "Recibí mucho cariño, de verdad muchas gracias. Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces . No lo voy a hacer nunca más”.

Fiel a su estilo, Mario se refirió a las características particulares de laos velatorios: "¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo".

>> Leer más: Murió la madre de Mario Pergolini y hay "Otro día perdido" especial

Luego, se sumaron al intercambio Evelyn Botto y Agustín Rada. La panelista le consultó si "tuvo momentos para meter chistes", a lo que Pergolini no dudó en responder: "No lo pude evitar. Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir". Mientras que Rada adhirió: "La comedia es un buen analgésico".

En este sentido, compartió anécdotas de lo que fue el homenaje a su madre: "Con los sandwichitos de miga es reloco porque ves que al principio nadie come. Yo tengo tíos grandes... Vieron que ahora no se hacen ceremonias largas. Fueron pocas horas y aprovechan que hay de todo. Hasta tuve una tía que me dijo: ‘No hay tanto dulce’".

Por último, reflexionó sobre la dificultad de transitar este duelo: "Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré".