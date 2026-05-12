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Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles. Estuvo siete temporadas en la liga, aunque en el último tiempo no jugaba por una lesión

12 de mayo 2026 · 18:42hs
Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

El jugador de Memphis Grizzlies Brandon Clarke, de 29 años, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

Clarke, nacido en Vancouver y elegido en el puesto 21 del draft 2019, desarrolló toda su carrera profesional en Memphis, donde rápidamente se convirtió en una pieza clave del joven núcleo competitivo del equipo. Durante sus siete temporadas en la liga fue reconocido por su intensidad, capacidad atlética y compromiso comunitario.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento, aunque trascendió que personal del Departamento de Bomberos acudió a una llamada de emergencia en el domicilio del basquetbolista, el lunes a las 17, y al llegar al lugar lo encontraron sin signos vitales, según indicó NBC 4, que agregó que paramédicos confirmaron instantes después del fallecimiento.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado”, dijeron los Grizzlies en un comunicado, y añadieron: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento”.

El ala-pivot de los Memphis Grizzlies se lesionó el tendón de Aquiles en marzo de 2023, y a partir de su lesión solamente pudo jugar 72 partidos de los 246 que jugó el equipo en las últimas tres temporadas. En la temporada 2025-26 solamente jugó 2 partidos.

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