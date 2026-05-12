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Muerte de Nisman: procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado

La resolución sostiene que Fein omitió los protocolos básicos de actuación durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo

12 de mayo 2026 · 19:28hs
Muerte de Nisman: procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado

En un giro significativo dentro de la causa que investiga las irregularidades en el inicio de la instrucción por la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Julián Ercolini dictó este martes el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein.

La medida la señala como presunta responsable del delito de encubrimiento agravado, debido a la gravedad del hecho precedente y a su entonces condición de funcionaria pública.

>> Leer más: Un nuevo informe asegura que a Alberto Nisman lo mataron por investigar el atentado a la Amia

La resolución, que incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ahora jubilada fiscal, sostiene que Fein omitió los protocolos básicos de actuación durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo en el complejo Le Parc, en enero de 2015. Según el magistrado, para la Justicia argentina ya se encuentra probado que el titular de la UFI Amia fue víctima de un homicidio, y que el accionar de Fein entorpeció de manera directa el esclarecimiento del crimen.

En los fundamentos del fallo Ercolini fue tajante al afirmar que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”. El magistrado evaluó que las conductas de la entonces fiscal permitieron la alteración del departamento, ya sea por acción propia o por la de quienes se encontraban bajo su órbita en el lugar.

“Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”, indica el texto judicial.

La muerte del fiscal

Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su vivienda el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015. El hallazgo se produjo pocos días después de que el fiscal presentara una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, acusándola de encubrimiento del atentado a la Amia a través de la firma del Memorándum con Irán.

La decisión de Ercolini se alinea con el pedido del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein había reclamado el procesamiento por la figura de encubrimiento.

Para la Justicia federal, la negligencia en el manejo del lugar del hecho no fue un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron "el correcto desarrollo y el resultado de la investigación" desde su origen.

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