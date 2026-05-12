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Argentino y Córdoba ya palpitan el clásico con las dos hinchadas presentes en barrio Sarmiento

Se jugará el domingo a las 15.30 en el Olaeta, estadio de Argentino y el operativo contará con 80 policías. En la previa hablaron los protagonistas

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de mayo 2026 · 18:54hs
Argentino y Central Córdoba. Daniel Mariatti

Suarez Meccia / La Capital

Argentino y Central Córdoba. Daniel Mariatti, Bruno Cabrera,  Fernando Maletti, Gustavo Velázquez, Matías Giroldi  y Omar Vicente en la previa de clásico.
Los protagonistas en la cancha:  Los futbolistas Bruno Cabrera (Argentino ) y Matías Giroldi (Central Córdoba) posan para la foto y el domingo estarán enfrentados en el clásico del ascenso. 

Los protagonistas en la cancha:  Los futbolistas Bruno Cabrera (Argentino ) y Matías Giroldi (Central Córdoba) posan para la foto y el domingo estarán enfrentados en el clásico del ascenso. 
Dirigentes unidos.  Daniel Mariatti (Argentino)  y Omar Vicente (Central Córdoba) estuvieron presentes en la rueda de prensa realizada en la Gobernación.

Dirigentes unidos.  Daniel Mariatti (Argentino)  y Omar Vicente (Central Córdoba) estuvieron presentes en la rueda de prensa realizada en la Gobernación.
Las autoridades del Gobierno. Fernando Maletti (secretario de Deportes) y Gustavo Velázquez (coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos) en la conferencia de prensa.

Las autoridades del Gobierno. Fernando Maletti (secretario de Deportes) y Gustavo Velázquez (coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos) en la conferencia de prensa.

Argentino y Central Córdoba comenzaron a vivir el clásico del ascenso más importante de la ciudad que se disputará el domingo a las 15.30, en el estadio José Martín Olaeta. El evento de gran magnitud comenzó a disputarse en los días previos y este martes en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia presentó el operativo diagramado.

Estuvieron presentes el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, los presidentes de los clubes Omar Vicente (Central Córdoba) y Daniel Mariatti (Argentino), y los jugadores Matías Giroldi (arquero Charrúa) y Bruno Cabrera (defensor Salaíto).

El operativo comenzará al mediodía

El dispositivo comenzará al mediodía e incluirá anillos de control, Tribuna Segura, cacheos, cortes de tránsito y un esquema especial de traslado para la hinchada visitante.

El tercer clásico entre salaítos y charrúas con público visitante está en marcha. Como sucedió en la temporada 2024, tanto en el Gabino Sosa como en el Olaeta, el encuentro por la Primera C contará con la presencia de ambas parcialidades. Los simpatizantes del matador contarán con 400 entradas.

>>Leer más: Central de cara a la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Se diseñó un dispositivo especial

En ese sentido, el gobierno provincial, en conjunto con la Unidad Regional II de Policía, diseñó un dispositivo especial para garantizar el traslado, ingreso, permanencia y desconcentración de los hinchas.

Gustavo Velázquez destacó que el operativo contará con 80 efectivos policiales de la Unidad Regional II, además de controles del programa Tribuna Segura y cacheos en los accesos.

Provincial
Las autoridades del Gobierno. Fernando Maletti (secretario de Deportes) y Gustavo Velázquez (coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos) en la conferencia de prensa.

Las autoridades del Gobierno. Fernando Maletti (secretario de Deportes) y Gustavo Velázquez (coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos) en la conferencia de prensa.

Gustavo Velázquez, abrió la conferencia

“Tenemos una buena relación con los presidentes de los clubes. Todo está preparado para que el domingo sea una nueva fiesta de la ciudad de Rosario”, afirmó Velázquez. Y añadió: “Es parte del plan de seguridad que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en todos los eventos masivos”.

El operativo comenzará a las 13.30, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 14. Habrá cortes de tránsito desde las 12 en la zona del estadio.

>>Leer más: El clásico Argentino-Central Córdoba se jugará el domingo con hinchas visitantes

Los ingresos de ambas hinchadas

“El ingreso de Argentino será por el acceso habitual, mientras que Córdoba entrará por la calle Sorrento, por un lateral del estadio. Además, se pidió a la parcialidad visitante que lleve banderas de menor tamaño para agilizar la desconcentración”, contó Velázquez.

Los hinchas del Charrúa serán trasladados en micros custodiados hasta el estadio y abandonarán el lugar inmediatamente después del encuentro, independientemente del resultado.

“Se trabaja con la misma seriedad y responsabilidad que en un partido de primera división. Está todo organizado para que sea una fiesta que pueda disfrutar toda la ciudad”, dijo el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos.

Fernando Maletti, secretario de Deportes

Por su parte, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, sostuvo que el operativo representa “un claro ejemplo de la política deportiva y de seguridad” que impulsa la provincia y pidió el acompañamiento de los hinchas para que el encuentro transcurra sin incidentes.

“Queremos que este partido sea un espejo para los más chicos. Desde la Secretaría de Deportes promovemos el deporte comunitario para que niños y adolescentes estén en los clubes y alejados de la violencia”, señaló.

Vicente presidente de Córdoba

Omar Vicente, presidente de la entidad de barrio Tablada, destacó el trabajo conjunto realizado con las autoridades provinciales para organizar el traslado de los simpatizantes visitantes. “Tenemos previsto salir en micros desde nuestro estadio y trasladarnos todos juntos hasta la cancha de Argentino. Nos acompañarán unas 400 personas y ya se definió el recorrido para llegar de la mejor manera”, explicó.

El directivo remarcó la importancia de que el clásico se desarrolle con normalidad para consolidar la posibilidad de seguir disputando este tipo de encuentros con ambas hinchadas. “Tenemos que demostrar que, más allá de la rivalidad deportiva, podemos convivir y disfrutar de un espectáculo en paz”, afirmó.

Directivos
Dirigentes unidos. Daniel Mariatti (Argentino) y Omar Vicente (Central Córdoba) estuvieron presentes en la rueda de prensa realizada en la Gobernación.

Dirigentes unidos. Daniel Mariatti (Argentino) y Omar Vicente (Central Córdoba) estuvieron presentes en la rueda de prensa realizada en la Gobernación.

Daniel Mariatti, presidente Albo

En tanto Daniel Mariatti celebró la posibilidad de recibir a la parcialidad visitante y valoró el acompañamiento del gobierno provincial. “Somos rivales solo dentro de la cancha. Afuera tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Somos clubes del ascenso y del interior que compartimos problemáticas similares”, indicó el dirigente del Albo.

Mariatti expresó también su deseo de que el clásico “pueda ser disfrutado por toda la familia salaíta” y destacó el nivel de organización del operativo dispuesto para el encuentro.

fUTBOLISTAS
Los protagonistas en la cancha: Los futbolistas Bruno Cabrera (Argentino ) y Matías Giroldi (Central Córdoba) posan para la foto y el domingo estarán enfrentados en el clásico del ascenso.

Los protagonistas en la cancha: Los futbolistas Bruno Cabrera (Argentino ) y Matías Giroldi (Central Córdoba) posan para la foto y el domingo estarán enfrentados en el clásico del ascenso.

Matías Giroldi y Bruno Cabrera

“Será mi primer clásico defendiendo los colores del matador, los dos anteriores los vi por televisión y en esta oportunidad desde que se conoció el fixture, los hinchas y todo Córdoba están pendientes de este partido”, dijo Matías Giroldi, guardavalla del Matador.

El defensor Bruno Cabrera también se refirió el partido del domingo en el barrio Sarmiento. “Para mi también será el primer clásico con la casaca del Sala. El primero lo vi desde la tribuna en el Gabino Sosa y el segundo no fui convocado. Este partido será muy especial”, cerró.

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