Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones con un claro 3 a 0

En el segundo día de competencia, con las mujeres la historia fue otra: cayeron 2-1. El certamen es organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT)

Manuel Paniagua Alexenicer, de la Federación Santafesina, integró ayer el doble argentino que le bajó el telón a la jornada para el 3-0.

Otra vez el otoño regaló en las instalaciones del Jockey Club Rosario esa policromía muy particular que sólo tiene el lugar donde se está desarrollando el Campeonato Sudamericano Sub 14, certamen juvenil organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará hasta el 16 de mayo. En ese escenario, la selección argentina Sub 14, volvió a tener una jornada victoriosa en la rama masculina, donde compiten los dos representantes de la Federación Santafesina de Tenis, Juan Ignacio Assi y Manuel Paniagua Alexenicer. La rama femenina, en tanto, cayó 2-1.

En el segundo día de competencia, en la que, como buenos anfitriones, estuvieron presentes desde muy temprano el exnúmero 3 del mundo y hoy dirigente de la AAT Guillermo Coria y el presidente de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Jorge Capella, el nivel de tenis exhibido fue muy bueno, donde cada jugador mostró lo mejor de sí, habida cuenta de que en el torneo no solamente está en juego el título continental, sino que, por añadidura, está también la clasificación al Mundial de Prostejov, en República Checa.

Argentina volvió a mostrar contundencia ante Ecuador, su rival de turno, a la hora de imponerse por 3-0. En singles, Facundo Leiva Chapero superó a Mateo Espinoza Castro 6/0 y 6/4, mientras que Juan Ignacio Assi hizo lo propio con Samuel Camacho por 6/3 y 6/1. En dobles, el binomio Facundo Leiva Chapero/Manuel Paniagua Alexenicer venció fácilmente a la dupla Samuel Camacho/Juan Antonio Estrada Martínez por un doble 6/0 y cerrar la serie con un claro 3-0.

Las mujeres

Por el lado de las mujeres, la historia fue distinta y el seleccionado nacional cayó 2-1 ante el equipo ecuatoriano. Mora Valentina Díaz superó a Kyara Paullette Quinómez Zambrano 6/4 y 6/3 mientras que Rosario Jurado cayó ante Suliban Davalos Trujillo 6/2 y 6/3. En dobles, las argentinas Mora Valentina Díaz/Rosario Jurado cayeron ante Suiban Davalos Trujillo/Kayara Paullette Zambrano 6/1, 3/6 y 10/1.

Hoy, Argentina tiene jornada libre en varones, mientras que las mujeres enfrentarán a su similar de Paraguay.

Según la modalidad de la competencia, los equipos masculinos y femeninos están divididos en dos zonas de cinco naciones cada una y jugarán todos contra todos hasta el viernes.

El sábado se disputarán los cruces por posiciones: los primeros de cada zona se enfrentarán por el título; los segundos, por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por el quinto y sexto; los cuartos, por el séptimo y octavo; y los quintos, por el noveno y décimo puesto.

Este torneo es posible gracias al apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, junto con la valiosa colaboración de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

Leer más: Argentina comenzó el Sudamericano sub-14 de tenis en el Jockey Club con el pie derecho

En los restantes partidos de tenis los resultados fueron:

Rama masculina:

Chile 0, Colombia 3: Matías González Osorio (COL) venció a Emiliano Chesta Contreras 7/6 y 7/5 y Mathias Llanos Astudillo a Facundo Henriquez Contreras por 6/3 y 6/3. En dobles, se impusieron los colombianos Mathias González Osorio/Alejandro Niño Mayorga a los chilenos Baltazar Figueroa/Facundo Henriquez Contreras 6/2 y 7/6.

Brasil 3, Bolivia 0: David Lichtnow superó a Pablo Andrés Quiroga Castedo 6/0 y 6/1 y Vitor Márquez Moraes a Néstor Espinosa Joffre 6/4 y 6/2. En dobles, Vitor Márquez Moraes/Dante Monte (BRA) derrotó a José Roberto Contreras Pomas/Pablo Andrés Quiroga Castedo (BOL) por 6/3 y 6/4.

Uruguay 0, Venezuela 3: Matías Lambert Marchetti (URU) cayó ante Antoine Yamin 6/1 y 6/2 y Joapedro Gisler Silveira ante José Ricardo Alvarez 6/3 y 6/1. En dobles, la dupla José Ricardo Alvarez/ César David Madrid Rangel (VEN) venció a Joapedro Gisler Silveira/Matías Lambert Marchetti (URU) 6/3, 2/6 y 11/9.

Rama femenina:

Brasil 3, Uruguay 0: Gabriela Rezende de Carvalho superó a Martina Intámoussu López 6/2 y 6/1 y Eduarda Gomes Catalina a Di Lauro Arias 6/0 y 6/0. En dobles, la dupla Gabriela Rezende de Carvalho/Eduarda Gomes (BRA) venció a Martina Intámoussu López/Federica Maldini Cabrera (URU) 6/4 y 6/2.

Venezuela 2, Perú 1: Candida Valentina Granadillo Salcedo (VEN) venció a Ana Camila Mannucci 6/4 y 6/2 y Nicole Maripaz Miranda Ríos (PER) a Bárbara Somoza 6/0 y 6/2. En dobles, la dupla venezolana integrada por Elizabeth Rodríguez Granado/Bárbara Somoza se impuso a las peruanas Ana Camila Mannucci/Nicole Maripaz Miranda Ríos 5/7, 7/6 y 10/6.

Colombia 3, Chile 0: Pamela Duque Salazar (COL) venció a Fernanda Eugenia Peirano Ardiles 6/1 y 6/3 y Manuella Medina Castro a Agustina Avendano 2/6, 6/4 y 6/2 en un partido que se extendió por más de tres horas. En dobles, la dupla Manuella Medina Castro/Camila Soto Salamanca, (COL) superó a Agustina Avendaño/Fernanda Eugenia Peirano Ardiles 6/0 y 6/2.