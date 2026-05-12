Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino

El vehículo, que iba de Salta a Buenos Aires, fue requisado en Ceres por la fuerza de seguridad. Una pasajera oriunda de Bolivia fue detenida acusada de trasladar la droga

La cocaína fue hallada por gendarmes que revisaron en Ceres un ómnibus que iba de Salta a la ciudad de Buenos Aires

Personal de Gendarmería encontró 20 kilos de pasta base y 47 kilos de cocaína en un ómnibus de pasajeros interceptado en la zona de Ceres, en el norte santafesino. Una pasajera oriunda de Bolivia fue detenida al constatarse que la droga estaba envuelta la mercadería que trasladaba.

El procedimiento fue realizado por la Sección de Seguridad Vial Ceres dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela en un control de rutina montado en el cruce de las rutas provinciales 2 y 17. Allí fue interceptado un colectivo de pasajeros que había partido de la localidad salteña de Orán con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los uniformados inspeccionaron la bodega del vehículo y detectaron un fuerte olor a pintura que parecía emanar de tres cajas de cartón. Cuando las revisaron notaron que las cajas no tenían remitente ni destinatario .

Las cajas fueron abiertas en presencia de testigos y se constató que en su interior había veinte asaderas negras de chapa enlosada. Y debajo del papel de embalaje en el que venían las asaderas se hallaron placas envueltas en papel aluminio que escondían una sustancia amarilla.

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En el lugar se realizó una prueba de narcotest que estableció que se trataba de pasta base, cuyo pesaje superó apenas los 20 kilos.

Nerviosa

A partir del hallazgo los gendarmes continuaron inspeccionando el colectivo. En ese marco detectaron que una pasajera exhibía lo que calificaron como un “un notorio estado de nerviosismo”. Entonces practicaron una requisa en la mercadería que ella transportaba.

Así, hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta verde. También se realizaron las correspondientes pruebas de narcotest que arrojaron que se trataba de cocaína. La carga pesaba 47,120 kilos.

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En ese marco desde el Juzgado Federal de Rafaela se dispuso que la pasajera, una ciudadana boliviana cuya identidad no fue suministrada por los voceros consultados, quedara detenida.

También se incautó la droga que ella transportaba. En cuanto a la encomienda que contenía pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado, también fue secuestrada.

De la requisa al colectivo también se constato que había tres ciudadanos chinos a bordo del transporte que no tenían documentación respaldatoria de ingreso al país. En ese caso la fiscalía de Rafaela derivó la intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.