Crisis en "MasterChef Celebrity": otra figura se baja del programa y crece la tensión

Eugenia Tobal renunció al reality en medio de rumores de conflictos internos. Entre eliminaciones, renuncias y reemplazos, el show parece no tener tregua

7 de noviembre 2025 · 11:30hs
Eugenia Tobal sería la proxima figura en abandonar MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal sería la proxima figura en abandonar "MasterChef Celebrity"

“MasterChef Celebrity” sigue robándose todas las miradas noche tras noche con las aventuras culinarias de los famosos y sus emocionantes preparaciones. Sin embargo, a pesar de su éxito en el rating, el programa atraviesa una etapa de cambios constantes y movimientos en sus participantes. Tras la sorpresiva renuncia de Valentina Cervantes, ahora se suma Eugenia Tobal a la lista de celebridades que deciden abandonar el certamen por decisión propia.

Entre eliminaciones, renuncias y reemplazos, MasterChef Celebrity parece no tener tregua. El primero en bajarse fue Pablito Lescano, a tan solo pocas semanas del inicio del reality, por compromisos laborales. Luego le siguió Valentina Cervantes y recientemente se difundió que Eugenia Tobal seguiría los mismos pasos. Según trascendió, ambas habrían tomado la decisión debido a tensiones internas dentro del programa.

Además, el ciclo también atravesó varios reemplazos inesperados. Tras la ausencia de Maxi López, Marley ingresó al certamen para ocupar su lugar. Por otro lado, el cuartetero cordobés Luck Ra también tuvo que ponerse el delantal para cubrir la baja de La Joaqui, quien se vio obligada a abandonar temporalmente la competencia.

>> Leer más: Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

La renuncia de Eugenia Tobal

La primicia sobre la renuncia de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity la dio Ángel de Brito en LAM. Según detalló la salida está envuelta en un escándalo con los jurados del reality show.

“Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue como el colmo. Una de las frases que molestó a la participante fue del jurado (Germán) Martitegui. Muchos participantes se la bancan, otros no tanto”, comenzó diciendo el conductor. En este sentido, De Brito sumó que hubo un episodio específico que colmó la paciencia de Tobal y provocó la renuncia de la actriz: “Ella hizo un brownie dedicado a su mamá. Parece que Martitegui le dijo ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?´en un mal tono, después de todo el cuento de que era por la madre. Eso no lo pusieron al aire".

Ahora bien, el conductor adelantó que la actriz va a decir en público que su renuncia tiene que ver con temas personales pero en realidad “lo del brownie fue lo que le hinchó los huevos y dijo ‘chau, ya está’”.

La renuncia de Valentina Cervantes

Valentina, influencer y pareja de Enzo Fernández, sostuvo desde el comienzo un vínculo tirante con Wanda Nara. Según Ángel de Brito, esto tuvo que ver con que trascendió que la conductora le envió un mensaje privado al futbolista argentino durante unas vacaciones en las que coincidieron.

“Hubo una cosita que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu le respondió más picante”, aseguró de Brito en “LAM”. Vale aclarar que todavía no salió al aire la renuncia de Cervantes, pero según el conductor será en “cinco días”. El lunes 10 de noviembre será su última grabación en el ciclo y por el momento no se conoce quién la reemplazará (Lescano fue reemplazado por Wallas de la banda Massacre)

image

En paralelo, aseguraron que Valentina tenía pautada su salida del programa ya que tiene que regresar a Inglaterra donde vive con Enzo Fernández y sus dos hijos. “Él le pidió que vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y vuelva. Ella accedió. Súper celoso”, afirmaron.

>> Leer más: Otra renuncia sorpresiva en "MasterChef": por qué Valentina Cervantes dejó el programa

La renuncia de Pablito Lescano

En la primera gala de eliminación de Masterchef celebrity, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, anunció entre lágrimas su retiro voluntario del programa.

“Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. En los momentos que estuve, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, expresó el cantante.

image

Antes de despedirse definitivamente del certamen, agregó: “Creo que no había cobrado dimensión de lo que es MasterChef, pero lo que me llevo de acá son las personas. Hubo mucho cariño y la pasé genial, fue como cocinar en casa para Marita. Me quiero matar, tengo muchos shows y compromisos que ya estaban cerrados”.

Los eliminados de MasterChef Celebrity

El primer eliminado de esta temporada fue Jorge “Roña” Castro, quien se despidió del certamen tras una emotiva gala.

“Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que hacés afuera de acá, por los comedores y por tu familia. Sos una persona muy bondadosa, y por eso te felicito un montón”, destacó Donato De Santis, uno de los jurados del programa.

El segundo eliminado fue Esteban Mirol, quien no logró convencer al jurado con su plato y debió abandonar la competencia. “Cuando procesas las cebollas por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido que las vuelve completamente amargas. Si no fuera así, nadie las picaría y todos las procesarán. Le cambia completamente el sabor”, explicó Germán Martitegui al justificar la decisión final.

>> Leer más: Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

