La Capital | Zoom | Ricardo Fort

Martita Fort reveló que Ricardo Fort "siempre fue gay" y contó que "no había nada que ocultar"

La hija del empresario habló sin filtros sobre la orientación sexual de su padre y explicó el rol de las novias mediáticas

10 de julio 2026 · 11:04hs
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La hija de Ricardo Fort habla sin rodeos sobre su padre

La hija de Ricardo Fort habla sin rodeos sobre su padre

Mientras cubre el Mundial 2026 desde Miami para el canal de streaming Blender, Martita Fort brindó una entrevista en la que habló como pocas veces de la intimidad de su familia y de la vida privada de su padre, Ricardo Fort. Sin rodeos, la influencer aseguró que el empresario "siempre fue gay" y explicó que esa realidad nunca fue un secreto para ella ni para su hermano Felipe.

La charla fue con el influencer Tomás Mazza y rápidamente se volvió viral por las revelaciones de la hija del recordado mediático, quien desmintió que las mujeres que acompañaban a su padre en televisión fueran sus verdaderas parejas.

"Mi papá siempre fue gay"

Durante la entrevista, Martita contó que tanto ella como Felipe crecieron con absoluta naturalidad respecto de la orientación sexual de Ricardo Fort.

"Mi papá siempre fue gay", afirmó. Incluso aseguró que desde chicos conocieron primero una pareja homosexual que una heterosexual. "Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero", explicó.

Según relató, nunca existieron mentiras dentro de la familia y siempre supieron cómo habían llegado al mundo mediante gestación subrogada. "La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros", sostuvo.

Qué dijo sobre las novias mediáticas de Ricardo Fort

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando explicó qué ocurría con las mujeres que acompañaban a Ricardo Fort en sus apariciones públicas, entre ellas Virginia Gallardo, Érika Mitdank, Violeta Lo Re y Claudia Ciardone.

Martita aseguró que en la intimidad familiar esas mujeres nunca fueron presentadas como parejas del empresario y que respondían a una estrategia de exposición mediática. "Era una estrategia de exposición mediática", explicó.

>> Leer más: Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Según contó, su padre contrataba modelos para aparecer con ellas frente a las cámaras, aunque esa imagen terminaba cuando finalizaban los eventos.

"Contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara", reveló. Después de esas apariciones públicas, aseguró, Ricardo Fort regresaba a su casa para compartir su vida con quien era realmente su pareja.

Una familia sin secretos

La influencer destacó que crecer en ese contexto nunca representó un conflicto para ella ni para su hermano. Por el contrario, aseguró que la sinceridad fue una constante dentro de la familia y que jamás sintieron que hubiera algo que esconder.

Las declaraciones despejan una de las especulaciones que durante años rodearon la figura de Ricardo Fort, quien públicamente solía mostrarse acompañado por distintas mujeres mientras mantenía su vida privada lejos de los medios.

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