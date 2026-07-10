Microteatro Rosario: una experiencia para los amantes del arte y los que buscan una salida diferente

Teatro, gastronomía y tragos conviven en una casa del centro de la ciudad, donde ocho obras breves renuevan su cartelera cada mes

"El microteatro es una experiencia que combina el teatro con la gastronomía, a la vez que propone un acercamiento al arte. Lo que lo hace diferente del teatro tradicional es la posibilidad de ver las obras desde la proximidad: tener a los actores a dos metros, escucharlos y apreciar los gestos mínimos sin perder potencia", resumió Federico Fernández Moreno, impulsor de Microteatro Rosario , la propuesta que desde hace varios años viene ganando territorio entre los amantes y no tan amantes del teatro.

En una antigua casona de calle San Lorenzo, entre Corrientes y Entre Ríos, el teatro se vive de un modo diferente . En cuatro salas, ocho obras de apenas 15 minutos se suceden durante la noche mientras, en el entrepiso, un bar invita a hacer una pausa, compartir un trago o cenar antes de la próxima función.

Así funciona Microteatro Rosario , la propuesta que hace un tiempo viene dando qué hablar en la ciudad y que cuenta con la licencia oficial del formato creado por el español Miguel Alcantud.

La premisa es sencilla: obras breves, espacios reducidos y una experiencia cercana entre artistas y espectadores. En Rosario, el ciclo presenta ocho obras distribuidas en cuatro salas, con tres funciones por noche para cada una.

"Son 15 minutos en los que el espectador podrá ver una historia completamente cerrada, con un desarrollo, un desenlace y una profundidad que también encontramos en el teatro tradicional", explicó Fernández Moreno.

Las funciones se realizan los jueves, viernes y sábados en dos sesiones: de 20.30 a 22.30 y de 22.30 a la medianoche. Entre una obra y otra, el público puede permanecer en el entrepiso de la casona, donde funciona un bar con propuestas gastronómicas, tragos y mesas especialmente pensadas para que la espera también forme parte de la experiencia. Además, hasta las 21 hay happy hour.

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La historia de Microteatro en Rosario

Detrás de la iniciativa está Fernández Moreno, productor de teatro independiente y gestor cultural con una amplia trayectoria en la ciudad. La historia de Microteatro Rosario comenzó mucho antes de su inauguración y tiene su origen en un viaje a España que cambió el rumbo de sus proyectos.

El formato original nació en Madrid, en 2009, cuando un grupo de directores decidió intervenir un antiguo prostíbulo que estaba a punto de ser demolido. De la mano de Alcantud, montaron trece obras distribuidas entre las diez habitaciones, los dos baños y la cocina, dando origen a una nueva experiencia teatral.

La idea de replicar esa experiencia en Rosario surgió en 2013, durante un viaje a Madrid. De regreso al país, Fernández Moreno comenzó a explorar el formato a través de Historias Mínimas, un ciclo de obras breves que creó en 2014 y que se mantuvo en cartelera hasta la pandemia. "Era mi modo de desarrollar un proyecto basado en obras de corta duración", recordó.

Tres años después alquiló el espacio que hoy ocupa el teatro Odiseo, un lugar que, según explicó, ya reunía las características necesarias para convertirse en una sala de microteatro. Sin embargo, durante varios años allí convivieron funciones de teatro convencional, talleres y distintas actividades culturales.

El proyecto terminó de tomar forma durante la pandemia. Con las salas cerradas y el teatro en pausa, Fernández Moreno decidió retomar aquella idea, tomó contacto con Alcantud y avanzó en las gestiones para obtener la licencia oficial del formato.

"Fue la pandemia la que nos empujó definitivamente a encarar este proyecto. Me puse a armar todo ahí y pudimos conseguir la licencia para hacer la marca oficial", contó.

Finalmente, Microteatro Rosario abrió sus puertas en marzo de 2022. "Funcionó desde un principio, fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo al comienzo, para dar a conocer la marca y la propuesta. Por suerte, el público que viene queda encantado con la propuesta, se mantiene y trae a nuevo público y también vamos llegando a toda esta nueva generación de espectadores que estamos creando entre todos", comentó su impulsor.

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Una cartelera que se reinventa cada mes

Si hay algo que caracteriza a Microteatro Rosario es que siempre hay una historia nueva por descubrir. Mes a mes, las ocho obras que integran la cartelera se renuevan bajo una temática común que sirve de punto de partida para que dramaturgos, directores y actores desarrollen sus propuestas.

"Las temáticas pueden ser, por ejemplo, por amor, dinero, por familia, por envidia, por risa, por los pecados. Puede atraer tanto a quienes ya son amantes del teatro como a los que nunca fueron a una sala", explicó Fernández Moreno.

Detrás de cada programación hay una convocatoria abierta en la que cualquier artista o grupo puede presentar un proyecto. "Generalmente se van armando nuevos grupos de actores que van ingresando, se van relacionando y vinculando entre ellos y directores, dramaturgos y, entonces, se van armando nuevos grupos y combinándose según las necesidades que tengan las obras", señaló.

La elección de las propuestas busca mantener una cartelera diversa, tanto en los temas como en los géneros. En ese sentido, destacó: "Lo que se tiene en cuenta principalmente son los textos, ver la potencia que puede llegar a tener un material, la temática que trabaja, también cómo encajaría esa obra en una variedad de cartelera que queremos tener".

Esa diversidad se refleja en cada nueva programación. Fernández Moreno contó que la cartelera de este mes reúne propuestas poco habituales, como un ciclo de literatura en formato teatral con cuentos leídos y actuados, una pieza de danza teatro, además de comedias, obras de teatro clásico y dramas que abordan temáticas actuales como los vínculos familiares y las relaciones de pareja.

Aunque el formato propone historias de apenas 15 minutos, Fernández Moreno aseguró que la duración no limita la calidad de las producciones ya que "el nivel de los artistas rosarinos es enorme y eso hace que, por ser una obra breve, corta, no pierda potencia, que sea una historia completa, bien narrada y que pueda cumplir con lo que uno espera de una pieza teatral".

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Mucho más que una función de teatro

"Se genera un ambiente en donde hay mucho movimiento: gente entrando, saliendo, subiendo, bajando, retirando comida, comiendo, pidiendo un trago", describió Fernández Moreno acerca del clima que se vive cada noche en Microteatro Rosario.

Lejos de la solemnidad de una sala teatral tradicional, el espacio propone una experiencia en permanente movimiento. Mientras algunos espectadores ingresan a una función, otros aprovechan el bar para cenar, compartir un trago o comentar la obra que acaban de ver.

"Hay un público que por fin está viendo teatro. Creo que es una propuesta disruptiva, que se adapta muy bien al ritmo de vida actual: dinámico, variado y breve. Hay gente que quizás no se sentaría una hora y media a ver una obra, pero sí encuentra en Microteatro una forma de acercarse al teatro", sostuvo.

Y si de romper con los formatos tradicionales se trata, Microteatro también parece haberse ganado un lugar en el mundo de las citas.

"Funciona muy bien como primera cita, es un plan que te da para hablar. Y también para muchos jóvenes, grupos de amigos, amigas o parejas es algo fijo, que vienen siempre, alguna vez por mes o cada tanto, para salir un poco también de lo clásico, de ver una serie y demás, es esto vivo, orgánico", aseguró entre risas.

Pero el impacto del proyecto va más allá del público. Para los actores, directores y dramaturgos rosarinos, Microteatro también representa un espacio de trabajo y de encuentro.

Además, destacó que a esta apuesta se suma un espacio de formación con talleres de dramaturgia, actuación y dirección y un laboratorio donde los participantes desarrollan sus propias producciones.

El crecimiento del proyecto tendrá este año un nuevo capítulo. Microteatro Rosario fue convocado a representar a la Argentina en el primer Festival Internacional de Microteatro, que se realizará en Madrid.

Durante una semana se presentarán ocho obras de dramaturgos rosarinos —cuatro de ellas interpretadas por elencos de la ciudad— en una programación especial dedicada a la ciudad.

Como parte del intercambio, en octubre el espacio rosarino recibirá a artistas madrileños y presentará una cartelera integrada por obras provenientes de España.

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