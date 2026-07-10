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Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

El balón del histórico Argentina-Inglaterra de México 1986 saldrá a remate con un precio base de US$ 2,5 millones y podría romper todos los récords

10 de julio 2026 · 11:01hs
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Diego Maradona hizo historia en México 86

Diego Maradona hizo historia en México 86

Uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol volverá a captar la atención del mundo. La pelota con la que Diego Armando Maradona convirtió la "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo" frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada con un precio base de 2,5 millones de dólares.

El histórico balón, utilizado durante los 90 minutos del partido por los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, es considerado por coleccionistas y especialistas como el "Santo Grial" del fútbol, por haber sido protagonista de dos de las jugadas más recordadas de todos los tiempos.

Cuánto vale la pelota de Maradona

La subasta estará a cargo de Heritage Auctions, una de las casas de remates más importantes del mundo en objetos deportivos.

El precio inicial será de 2,5 millones de dólares, aunque los especialistas creen que la cifra final podría ser mucho mayor debido al enorme valor histórico de la pieza.

Como antecedente, en 2022 la camiseta que Maradona utilizó en ese mismo encuentro fue vendida por 9,2 millones de dólares, estableciendo un récord para un objeto vinculado al fútbol.

Sin embargo, los organizadores consideran que el balón podría alcanzar un valor incluso superior porque se trata de una pieza única.

La pelota de dos goles históricos

El 22 de junio de 1986 Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en el estadio Azteca y Diego Maradona escribió una de las páginas más importantes de la historia del deporte.

A los 51 minutos abrió el marcador con el polémico tanto que luego bautizó como "la Mano de Dios", al empujar la pelota con la mano por encima del arquero Peter Shilton.

>> Leer más: Mucho más que la mano de Dios

Apenas cuatro minutos después protagonizó una acción que sería elegida años más tarde por la FIFA como el "Gol del Siglo": dejó atrás a cinco futbolistas ingleses y al arquero antes de definir con el arco libre.

Ese triunfo encaminó a la selección argentina hacia el título mundial y terminó de convertir a Maradona en un ícono del fútbol.

Por qué consideran que es una pieza única

Desde Heritage Auctions sostienen que no existe otro objeto comparable dentro del coleccionismo futbolístico. "Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe", afirmó Mike Provenzale, especialista de la casa de subastas.

Para los coleccionistas, la pelota representa mucho más que un recuerdo deportivo: simboliza uno de los partidos más trascendentes de la historia de los Mundiales y uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Maradona.

El auge del coleccionismo deportivo

La venta llega en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de artículos deportivos históricos, impulsado además por el desarrollo del Mundial 2026.

Según los especialistas, el interés por camisetas, botines, pelotas y otros recuerdos vinculados a figuras como Maradona, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo continúa creciendo, especialmente en Estados Unidos, donde se concentra gran parte del mercado internacional de coleccionismo deportivo.

En ese escenario, la pelota del Argentina-Inglaterra de 1986 aparece como una de las piezas más codiciadas jamás ofrecidas en una subasta y podría establecer un nuevo récord mundial para un objeto relacionado con el fútbol.

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