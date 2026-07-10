La Capital | Zoom | María Becerra

María Becerra publicó un sentido mensaje tras la muerte de una fanática

La cantante compartió un mensaje en redes sociales para despedir a Sol Varacalli, la joven cuyo tratamiento ayudó a cubrir

10 de julio 2026 · 11:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
María Becerra despidió a Sol Varacalli

María Becerra despidió a Sol Varacalli, la joven de 28 años a la que había ayudado a pagar su tratamiento contra el cáncer

María Becerra despidió con un sentido mensaje a Sol Varacalli, la fanática de 28 años que falleció a causa de un cáncer. La cantante había ayudado a cubrir parte de su tratamiento después de que se viralizara un pedido de ayuda de la familia.

“Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina. Jamás bajaste los brazos. Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito”, escribió Becerra

“Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”, agregó.

>> Leer más: Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

La historia de María Becerra y Sol Varacalli

La cantante conoció a Sol, una joven de Ramos Mejía, luego de que su familia y amigos impulsaran una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para continuar con su tratamiento. Becerra se comunicó personalmente con ella y se ofreció a cubrir los costos médicos. El encuentro entre ambas quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales.

La familia comunicó el fallecimiento de la joven a través de su cuenta de Instagram en el que agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

Noticias relacionadas
La hija de Ricardo Fort habla sin rodeos sobre su padre

Martita Fort reveló que Ricardo Fort "siempre fue gay" y contó que "no había nada que ocultar"

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, Hip Hop y Topa

Vacaciones de invierno: viernes de gastronomía, hip hop y Topa

Te extraño: el nuevo y emotivo homenaje del hijo de Ernestina Pais a dos semanas de su muerte

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Microteatro Rosario tiene funciones los jueves, viernes y sábados.

Microteatro Rosario: una experiencia para los amantes del arte y los que buscan una salida diferente

Ver comentarios

Las más leídas

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Lo último

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes salió al cruce de las críticas a la selección: "Los perdedores siempre van a llorar"

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Dos primos fueron imputados por el secuestro y asesinato del joven oriundo de Capitán Bermúdez, en un presunto conflicto ligado al narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil
Policiales

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes
Salud

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Ovación
Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine
Ovación

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

Policiales
Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

Liberaron a dos policías de Santa Fe tras la denuncia de tortura seguida de muerte

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para vacaciones copadas en julio
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná abre sus puertas para "vacaciones copadas" en julio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos