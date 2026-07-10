María Becerra publicó un sentido mensaje tras la muerte de una fanática

La cantante compartió un mensaje en redes sociales para despedir a Sol Varacalli, la joven cuyo tratamiento ayudó a cubrir

María Becerra despidió a Sol Varacalli, la joven de 28 años a la que había ayudado a pagar su tratamiento contra el cáncer

María Becerra despidió con un sentido mensaje a Sol Varacalli, la fanática de 28 años que falleció a causa de un cáncer. La cantante había ayudado a cubrir parte de su tratamiento después de que se viralizara un pedido de ayuda de la familia.

“Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina. Jamás bajaste los brazos. Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito”, escribió Becerra

“Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”, agregó.

La historia de María Becerra y Sol Varacalli

La cantante conoció a Sol, una joven de Ramos Mejía, luego de que su familia y amigos impulsaran una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para continuar con su tratamiento. Becerra se comunicó personalmente con ella y se ofreció a cubrir los costos médicos. El encuentro entre ambas quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales.

La familia comunicó el fallecimiento de la joven a través de su cuenta de Instagram en el que agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso.