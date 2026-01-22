Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Definitivamente, los canales de streaming en la Argentina marcaron un antes y un después en el consumo de contenidos. Este formato novedoso, que viene echando raíces desde hace varios años pero que cobró máxima popularidad en el último tiempo, logró captar la atención de las audiencias, que cada vez se inclinan más por propuestas en vivo y digitales.

Ahora bien, si bien proyectos como Vorterix, impulsado por Mario Pergolini, y las primeras transmisiones en Twitch de pioneros como Coscu comenzaron a ganar visibilidad alrededor de 2012, en las redes sociales comenzó a circular un video que demuestra que un famoso argentino intentó algo muy similar muchos años antes . Se trata de Ricardo Fort.

Fue Gastón Levar quien sacó a la luz en YouTube un material inédito del mediático. En el video, Fort presentaba su propio ciclo en 2011, con características muy similares a las de un canal de streaming actual, anticipándose a un formato que años más tarde explotaría en la Argentina.

El día en que Ricardo Fort anticipó el streaming

En el material, nunca antes visto y compartido en YouTube, Ricardo Fort presentaba el ciclo "FortTV", un programa que se transmitía en vivo en 2011. Fue Gastón Levar quien difundió este video hace dos años y explicó la importancia del documento: “Es un video que no está subido en ningún lado porque se transmitió en vivo en 2011. Este documento es muy importante porque permite entender lo pionero que era Ricardo Fort”.

Según relató Levar, el contenido solo se emitía a través del propio canal digital del empresario: “Todo esto no salía en ningún otro lado más que en su propio canal. Ricardo estaba inaugurando el concepto de canal de televisión por internet”.

En uno de los fragmentos, Fort se presenta diciendo: “Bienvenidos a la nueva televisión, la televisión digital”, anticipando un modelo que años más tarde se consolidaría en la Argentina. En otros clips difundidos por Levar, el mediático aparece junto a Lío Pecoraro y Caludia Segura realizando transmisiones en vivo desde distintos puntos.

En este sentido, Levar recordó una anécdota del detrás de escena: “Probamos cámaras en Buenos Aires y Ricardo dijo ‘me voy a Miami con Pecoraro’. Yo me quedé acá monitoreando y controlando que la señal saliera bien. De golpe agarró el teléfono en su casa, pidió pasajes, se fueron y yo tuve que armar todo desde Buenos Aires para salir en vivo”.

En otro de los clips, Fort describe el funcionamiento de su canal, con una lógica muy similar a la de los actuales canales de streaming: “Bienvenidos a FortTV. Es muy fácil de ver: lo podés ver en tu iPhone, en tu iPad o en tu PC. Yo voy a poder transmitir desde donde esté, desde mi casa, desde un restaurante o desde el teatro, y responderte a vos directamente en el mismo momento en que me estás escribiendo”.

En el video, Gastón Levar también cuenta que desde Ideas del Sur lo contactaron para replicar el mismo formato que desarrollaba junto a Ricardo Fort, pero aplicado a Showmatch. Además, Levar menciona el proyecto de Mario Pergolini, Vorterix, también comenzaba a transmitirse ese mismo año. Sin embargo, remarca una diferencia clave: mientras que en aquel momento el ciclo de Pergolini solo podía verse a través de su sitio web, el canal de Fort ya estaba pensado para ser consumido desde Smart TV y dispositivos móviles, anticipándose a una lógica multiplataforma que hoy resulta habitual.