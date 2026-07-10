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España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

La Roja buscará el boleto a semifinales ante los Diablos Rojos, que vienen de golear al local Estados Unidos. En esta nota, los detalles del partido

10 de julio 2026 · 09:50hs
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España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

AP

España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Bélgica se enfrentarán este viernes en el Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre la Roja y los Diablos Rojos en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan España vs. Bélgica

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica se jugará este viernes 10 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Los Ángeles Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos.

El árbitro principal será el inglés Michael Oliver. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring. El brasileño Ramon Abatti completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Rafael Alves será el juez de reserva.

Dónde ver España vs. Bélgica

La transmisión del encuentro entre España y Bélgica será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre España y Bélgica avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará a Francia el martes 14 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el Dallas Stadium.

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