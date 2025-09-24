La Capital | Zoom | festival

Llega la quinta edición de FAER, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario

El evento tendrá lugar del viernes 26 al martes 30 de septiembre en diez sedes de la ciudad. Se presentarán 16 espectáculos locales, nacionales e internacionales

Morena Pardo

24 de septiembre 2025 · 06:20hs
El espectáculo francés "Les petites geometries" es una de las obras que formará parte de la programación de la quinta edición del Festival FAER

El espectáculo francés "Les petites geometries" es una de las obras que formará parte de la programación de la quinta edición del Festival FAER

Vuelve el FAER, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario. La quinta edición se llevará a cabo desde el viernes 26 de septiembre y hasta el martes 30, en diez espacios culturales de la ciudad y la vecina localidad de Arroyo Seco. La programación está conformada por dieciséis espectáculos locales, nacionales e internacionales, que van obras de teatro, shows de acrobacias, danzas e instalaciones inmersivas

Para celebrar el comienzo del evento, habrá un show gratuito de Mundialmente Famosas el viernes 26, a las 21, en el Galpón 11.

La grilla completa del FAER puede consultarse en el Instagram del evento. Para propiciar el acceso en tiempos difíciles, las entradas para cualquiera de las funciones, ya sean de obras locales o internacionales, tendrán un valor de $10000. Las anticipadas ya están a la venta en la plataforma Alpogo.com., con descuento para jubilados y estudiantes.

El FAER está organizado por la Fundación Cultural FAER, que colabora, promueve y acompaña la profesionalización de artistas escénicos, el fortalecimiento de la industria cultural de las artes vivas y la creación de redes de circulación para artistas y espectáculos.

“El FAER surge en un contexto pandémico, en el marco de la emergencia cultural. Ahí nos conocimos con David Gastelú y con él pensamos en armar un festival como una forma de generar trabajo para nuestro sector, visibilizarlo, y hacer un aporte para que Rosario se vuelva un polo federal de las artes escénicas, al que diferentes agentes de otros festivales, de otras salas, y de otros lugares del país del mundo puedan acercarse a conocer qué hacemos acá”, contó en diálogo con La Capital Mayra Sánchez, directora del Festival junto a Gastelú.

“También es una forma de reivindicar lo federal y correrse de la lógica porteño centrista que muchas veces nos expulsa de Rosario. Queremos consolidar una identidad más fuerte, más propia y poner en valor a las producciones y artistas que tenemos”, sumó.

“Creemos que es fundamental sostener este tipo de propuestas porque son una forma de mantener vivo un espíritu rosarino vinculado a la cultura. Nos parece que FAER es un espacio para reivindicar a Rosario, a sus producciones locales y a sus artistas locales. Es una invitación a la ciudadanía a que se acerque a conocer lo que se hace acá”, subrayó Sánchez.

Una programación para todos los públicos

De esta manera, la programación local del FAER está integrada por las obras de teatro “El amor nos desgarrará”, con la interpretación de Jesica Biancotto y dirección de Matias Martínez; “Hijas de Shakespeare”, interpretada por Luz Battagliotti, Ana Salinas, María Laura Silva, Ilya Miljevic, con dirección y dramaturgia de Julieta Pretelli; y “La rota madre que te parió” con dramaturgia y dirección de Gustavo Guirado y las actuaciones de Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras.

También forman parte de la grilla local “Proyecto Trinchera”, el espectáculo de danza dirigido por León Ruiz, con música del Chango Spasiuk, y “Yo soy Américo”, una puesta de clown acrobacia de Camila Basterra.

Además de las propuestas rosarinas, la programación incluye espectáculos invitados Buenos Aires, Bahía Blanca, Cataluña, Francia, México, y Chile. “Queremos acercar propuestas distintas, que se corren de la oferta cotidiana. La curaduría está pensada para que la ciudadanía encuentre cosas de mucho rigor y de mucho trabajo en términos artísticos. Es una programación amplia, que está dirigida a todos los públicos y todos los gustos”, detalló Mayra en este sentido.

En este sentido, hay obras “site-specific” (aquellas que transcurren en diálogo con un entorno particular) como la mexicana “Ohtli”, “un espectáculo inmersivo” a la orilla del Paraná, “que habla sobre la muerte y sobre la vida de una manera muy poética”.

También hay propuestas para todas las edades, incluso para los bebés. “La guarida de los sentidos”, una co-producción entre Rosario y Cataluña, propone una instalación inmersiva para infancias de 0 a 2 años.

Para quienes lo prefieren, hay propuestas “más políticas” como la obra chilena “Yo Duelo”, que habla de la masacre de Laja en la última dictadura militar del país trasandino, o la nacional “Seré”, con la performance y dramaturgia de Lautaro Delgado Tymruk, que cuenta el escape de un detenido de un ex centro clandestino.

Sinergia y encuentro

El FAER busca de esta manera no sólo acercar espectáculos diversos y de calidad al público rosarino, sino también ser un punto de encuentro para compañías teatrales de la ciudad con otras de distintos puntos del mundo.

“Tiene que ver con la sinergia de ver espectáculos que vienen de afuera, ver cómo están trabajando, cuáles son las poéticas y las tendencias que circulan, y que eso genere una retroalimentación en términos artísticos, de producción y de profesionalización”, apuntó Sánchez.

De hecho, el evento cuenta con una instancia específica llamada Puente, que busca “armar circuitos” virtuosos de trabajo y promover la profesionalización en términos de producción y de circulación de espectáculos y de artistas.

“Nos proyectamos a futuro con la construcción de un circuito al que llamamos Centro-Litoral, en alianza con el Festival de Gualeguay y el Festival Mercosur de Córdoba. La idea es el año que viene generar una curaduría entre los tres festivales, que enviarán obras al Festival Latitud de Barcelona para que pueda recibir a un espectáculo de nuestra región. Venimos trabajando en esas redes para no sólo salir de Rosario sino también poder cruzar el charco”, dijo Mayra.

Finalmente, desde el FAER destacaron la importancia de sostener este tipo de eventos en una coyuntura hostil para la cultura nacional. “A pesar del contexto adverso, que nos exige muchísimo más trabajo, creemos fundamental poder sostener nuestra actividad y este año hicimos una apuesta sumamente grande. Justamente sentimos que en este momento no nos podemos dejar derrotar y hay que hacer, hacer más y hacer mejor, con más ganas y más militancia. Así que creemos que estamos haciendo el mejor festival que podríamos estar haciendo este año”, afirmó Sánchez.

“Es un trabajo que lleva todo el año, a veces con más o menos presupuesto, con más o menos tensiones. Pero trabajamos todo el año para poder llegar al festival de la manera que estamos llegando. Estamos muy orgullosos y muy felices porque tenemos 16 espectáculos programados, con más de veinte funciones porque algunos hacen más de una función", cerró la organizadora.

