María Becerra sobre Milei: "Hay cosas más importantes que likear 400 tuits en un día"

Becerra abrirá la última noche del evento con una esperada performance. En la previa a su presentación, fue consultada otra vez por su postura ante el enfrentamiento entre su colega y Milei: “Por el momento, yo no utilizó mis redes para dar un mensaje tan político pero sí comparto y apoyo lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es y cómo habla, las cosas que dice”, aseguró en diálogo con TVN, la televisión pública chilena.

A comienzos de semana, la artista ya había dado a conocer su visión sobre el momento que atraviesa el país.Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie”, respondió la artista cuando le preguntaron.

En la noche del viernes 1 de marzo, Becerra se subirá al escenario de Viña, por el que también pasará Trueno (convocado tras la baja repentina de Peso Pluma). El miércoles, la Nena de Argentina ya hizo una primera aparición en el marco de un homenaje a Celia Cruz, durante el cual interpretó "La vida es un carnaval".