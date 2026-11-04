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Manu Ansaldi presenta "La melodía eterna" en el escenario del Caras y Caretas

El músico rosarino presentará por primera vez en vivo las canciones de su tercer álbum, en un espectáculo que cruza música, teatro y danza

4 de noviembre 2026 · 16:52hs
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Manu Ansaldi presenta su tercer disco en Rosario 

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El cantante y compositor rosarino Manu Ansaldi presenta su tercer álbum, “La melodía eterna”, con un espectáculo de música, teatro, danza e imaginación. La cita será este sábado 7 de noviembre, a las 21.30, en el Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518), donde por primera vez sonarán en vivo las canciones de este nuevo trabajo, junto con temas de sus discos anteriores.

La elección del escenario tiene un significado especial para Manu: el Teatro Caras y Caretas fue fundado por su padre, Héctor Ansaldi. Allí también nació Piripincho, el personaje creado por Héctor que se convirtió en un referente del teatro infantil rosarino.

El espacio acompañó a Manu desde antes de nacer y fue el territorio donde creció entre funciones, camarines, escenografías, personajes y música, en una infancia en la que la realidad y la fantasía muchas veces parecían formar parte del mismo mundo.

Héctor, además responsable de la puesta en escena, vuelve a trabajar junto a su hijo en una propuesta que recupera aquel lenguaje familiar y lo transforma desde la mirada artística actual de Manu. En el escenario, estará acompañado por Gonzalo Yrosalinsky en guitarras, Julián Mancuso en bajo, Damián Riba en batería y Nati Conocchiari en coros, quien también estará a cargo de la apertura del espectáculo.

>>Leer más: "Nunca me gustó encasillarme", afirmó el cantante Manu Ansaldi

El show de Manu Ansaldi

Con una trayectoria que cruza música y teatro, Ansaldi protagonizó producciones como El fantasma de la ópera y participó de Los miserables en concierto, espectáculo con más de cien artistas en escena en el que compartió elenco con figuras como Juan Rodó. A lo largo de su carrera también participó y abrió espectáculos de artistas nacionales e internacionales como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Mau y Ricky, Airbag, Valeria Lynch, Pimpinela y Cirque du Soleil, entre otros.

La presentación de este sábado no tendrá el formato de un recital convencional. La sala dejará de funcionar de la manera esperada: la acción ocupará distintos niveles y territorios, los intérpretes circularán muy cerca de los espectadores y la puesta irá modificando, a lo largo de la obra, la distancia entre quien mira y aquello que sucede. En ese sentido, la propuesta busca que el público no permanezca simplemente frente a una canción, sino que por momentos sienta que está adentro de ella.

A lo largo de 22 canciones, “La melodía eterna” recorre territorios que cruzan autobiografía y ficción, amor, humor, deseo, memoria, familia y paso del tiempo, hasta llegar a una pregunta más profunda: qué hacemos frente a la certeza de la finitud y a esa necesidad humana de sentir que algo puede permanecer.

Y si el Teatro Caras y Caretas es un espacio especial en la historia personal de Manu, la presentación de “La melodía eterna” también lo será. Allí, las raíces familiares y artísticas del músico no funcionan como una referencia al pasado, sino que forman parte de la dramaturgia del espectáculo. El reencuentro con el teatro fundado por su padre se convierte también en un encuentro con su propia historia.

>>Leer más: Un musical para recuperar historias ocultas de la ciudad

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