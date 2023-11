Un musical para recuperar historias ocultas de la ciudad

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Caras y Caretas. Rosario. (@teatrocarasycaretas)

“Comencé a escribir «Errante» antes de la pandemia”, explicó Ansaldi, y añadió: “Tuve la oportunidad de conocer a la hija de uno de estos personajes que merodearon por la ciudad y me cautivó la historia. Me dije: «escribiría un musical». Y me puse en acción. Me dejé llevar por la afluencia de las anécdotas e historias que ella me contó, cautivándome. Entonces comencé a escribir este musical, basado en historias reales, ficcionadas, sintetizando la vida de otros «errantes» que fui descubriendo, una historia que nace en 1910, para finalizar en nuestros días”.