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Mamita Peyote presenta "Territorio Peyote", un disco que giró por toda la ciudad

A lo largo de 2025, la banda generó múltiples eventos en distintos barrios rosarinos. Ese camino confluye este sábado 26 en el CC Güemes

25 de septiembre 2026 · 11:26hs
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La banda rosarina Mamita Peyote presenta su disco Territorio peyote después de girar nueve meses por los barrios de la ciudad

La banda rosarina Mamita Peyote presenta su disco "Territorio peyote" después de girar nueve meses por los barrios de la ciudad

Antes de ser un disco, “Territorio Peyote”, tercer trabajo de estudio de Mamita Peyote, fue un recorrido de nueve meses por los barrios de Rosario. La banda se pasó el 2025 organizaron sucesivas “Kermesses Peyoteras” en articulación con bibliotecas populares de distintos puntos del mapa local. Este sábado 26 de septiembre, esos caminos se encuentran en el Centro Cultural Güemes, para una presentación integral del nuevo material.

Así fue que la banda presentó “Bailar” en Tablada (en la Biblioteca Pocho Lepratti), “Conjuro” en el suroeste (Biblioteca Cachilo), ”Maldito” en Parque Casas (Biblioteca Fontanarrosa), “Luces” en Alberdi (Biblioteca J. B. Alberdi), “Picante” en Empalme Norte (Biblioteca Popular Empalme Norte), “Coraza” en Saladillo (Biblioteca Popular de Casa Arijón), “Buya” en Fisherton (Biblioteca Popular Gastón Gori), y “Backstabber” en Bella Vista Oeste (Biblioteca Popular Casa Luxemburgo).

>> Leer más: Mamita Peyote sigue presentando su disco "Territorio Peyote" barrio por barrio

Cada track del disco tiene también su propio arte de tapa original creado por destacados artistas plásticos rosarinos: Mel Romero, Soledad Cassini, Flor Balestra, Noke, Leo Serial, KemaKraneo (Sergio Bruselario), Dimas y Shuly Roberts. Estos diseños se conviertieron en murales públicos que se revelaron en cada kermesse.

“Todo empezó como una necesidad. Nosotros de alguna manera siempre estuvimos parados en la vereda en la que creemos que el artista tiene un compromiso social. Viendo la hostilidad de los tiempos que se presentan, y leyendo una necesidad de reunión, de encuentro, nació esta idea. Y se fue agrandando cada vez más hasta llegar hasta esta locura”, contó Eugenia Craviotto, cantante de Mamita, en diálogo con La Capital, cuando todavía estaban en plena gira barrial.

Al igual que en sus quince años de recorrido, la banda se afirmó en la autogestión para llevar a cabo este gran despliegue. "’Territorio Peyote’ no es un lugar, es una manera de estar en el mundo: un movimiento cultural que cree en el arte como encuentro y transformación, en la empatía como la fuerza más revolucionaria que existe, en lo colectivo como camino. Los discos se escuchan. Los territorios se habitan”, apuntó la artista de cara a la presentación en el Güemes, que contará con la apertura de Pelagus y el cierre de DJ Lauphan.

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