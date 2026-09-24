El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Una delegación del Senado provincial se entrevistó con el Santo Padre en el Vaticano. Expectativa por la visita del Sumo Pontífice a la Argentina en noviembre próximo

El Papa León XIV recibió a senadores de la provincia de Santa Fe.

En el marco de una intensa agenda institucional desarrollada en Roma y en el Vaticano, una delegación de la Cámara de Senadores de la provincia , encabezada por el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig , y sus pares Alcides Calvo y Germán Giacomino , fue recibida por el Papa León XIV , quien le envió “un cálido saludo” al pueblo santafesino .

Durante el encuentro protocolar, Michlig le trasladó al Santo Padre el “saludo oficial del gobernador Maximiliano Pullaro y del conjunto del pueblo santafesino” .

Asimismo, los senadores le entregaron al Papa “una nota sobre la marcha y el trabajo institucional desarrollado en los últimos tiempos a nivel provincial” , además de intercambiar breves conceptos en torno a la realidad social en general.

En ese marco, León XIV transmitió a todos los santafesinos “un cálido saludo” y la “bendición papal” , en un momento cargado de profunda espiritualidad que reafirmó “los lazos de fe” de los asistentes con la máxima institución católica.

El Papa León XIV trasladó “un cálido saludo” al pueblo santafesino



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Finalmente, los senadores agradecieron la misión que el Sumo Pontífice realizará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre próximos, que incluirá actividades en la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y le describieron las “crecientes expectativas” del pueblo argentino por su visita al país.

La comitiva santafesina también estuvo integrada por el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramino; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; la subsecretaria administrativa del Senado, Patricia Boni; y el director general del bloque oficial, Adrián Lucca.

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Antes de oficializarse el itinerario del Papa en la Argentina, Pullaro había enviado a fines de junio pasado una a carta formal al nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

En la misiva, el jefe de la Casa Gris había solicitado que la provincia de Santa Fe, y en especial la ciudad de Rosario, fueran contempladas en el itinerario argentino del Sumo Pontífice.