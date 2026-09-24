Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Las principales petroleras, con excepción de YPF , comenzaron a aplicar aumentos de entre 2 y 5 por ciento en los precios de los combustibles y los aumentos ya llegaron a Rosario. Desde la cámara que agrupa a las estaciones de servicios de Rosario confirmaron que las petroleras ya enviaron los nuevos precios.

El presidente la Cámara de estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), Juan Manuel Rumin, confirmó que entre lunes y martes llegaron los nuevos valores. Las compañías privadas que operan en la ciudad son Shell, Axion Energy y Puma.

Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías.

Con esta decisión, se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores. El acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los u$s 80, a cambio de que, luego, se mantenga el precio hasta equiparar los flujos.

Al promediar las operaciones de este jueves, el precio del Brent volvió a quebrar los u$s 100 producto de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán. El precio del barril trepó a u$s 105 y, en consecuencia, las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles.

Precios en pizarras

En rigor, la marca Shell ahora elevó en promedio el precio de la súper a $2.208, el litro de V-Power hasta los $2.508 y el metro cúbico de GNC quedó en $749. Además, el combustible Evolux Diesel saltó a $2.317 y la V-Power Diesel quedó en $2.530, según los precios relevados en diferentes puntos del país.

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Por su parte, Axion Energy aumentó sus precios hasta llevar el litro de súper a los $2.247, la premium Quantum a los $2.523 y el metro cúbico de GNC hasta los $829. Además, el diesel X10 quedó en $2.385 y el diesel Quantum X10 en $2.562.

En tanto, Puma subió la nafta súper a $2.213, la MAX Premium a $2.463 por litro y el GNC a $1.000. El litro de diésel Puma trepó a $2.471 y el de ION diésel a $2.668. Los precios de YPF continúan del siguiente modo: el litro de súper a $2.159, la nafta premium Infinia a $2.359, el GNC a $669.9 por metro cúbico, el diesel 500 a $2.235 y el diésel Infinia a $2.485.