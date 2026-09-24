La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos tendrá eco en Rosario y Rafaela

El acto principal en la ciudad de Santa Fe incluirá el desfile de las delegaciones y un homenaje a los voluntarios. Cacho Deicas cantará en el show de cierre

El gobierno de Santa Fe dio a conocer este jueves los detalles principales de la jornada final de los Juegos Suramericanos 2026 . Los organizadores ratificaron que la ceremonia de clausura se realizará en la capital provincial, pero también habrá actividades especiales en Rosario y Rafaela para la despedida.

La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes , indicó que el escenario del cierre de este sábado será el parque del Sur. El acto oficial se programó a las 18 y luego se desarrollarán distintos shows en vivo , en paralelo con el Fan Fest de las sedes restantes.

En cuanto a la ceremonia, fuentes oficiales precisaron que las actividades protocolares le darán paso al desfile de las delegaciones de los países participantes . También se preparó el traspaso de banderas y un homenaje a los voluntarios que colaboraron en cada ciudad para llevar a cabo la competición.

Al igual que en la inauguración del 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, la propuesta en Santa Fe prevé un cierre a pura música. "Vamos a tener a la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos" , anticiparon las autoridades de cara al fin de semana.

La actividad protocolar e institucional se llevará a cabo desde las 19 y culminará con el reconocimiento a los voluntarios. A continuación se pondrá en marcha la Fiesta Bresh y en la grilla se repite una de las figuras de la apertura, ya que Cacho Deicas subirá al escenario. También invitaron a la reconocida soprano Virginia Tola.

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"Invitamos a todos a que se sumen y acompañen en las tres sedes porque habrá cierres en cada una de ellas, aunque la ceremonia oficial será específicamente en la ciudad de Santa Fe”, remarcó Coudannes. Al igual que en las jornadas previas, es preciso obtener la entrada gratuita con el código QR para ingresar a ver los espectáculos.

El Fan Fest de Rosario también concluirá con la Fiesta Bresh. Previamente, la cumbia se hará escuchar en el parque de la Independencia con Amapola y La Vanidosa. En Rafaela, en cambio, Koino Yokan será el grupo encargado de bajar el telón dentro del microestadio local.

Un balance positivo del evento

La vocera del gobierno provincial aseguró que los Juegos Suramericanos "superaron todas las expectativas" en cada una de las sedes. "Para nosotros es realmente un orgullo que sean de los santafesinos y de todos los argentinos", expresó.

Además del impacto económico que tuvo el evento, la funcionaria remarcó que los Fan Fest tuvieron una convocatoria tremenda. De hecho, sostuvo que más de 90.000 personas fueron a ver los espectáculos de este miércoles en el parque Sur.

En cuanto a lo deportivo, Argentina llegó al cierre de la competición con una clara ventaja sobre Colombia en la pelea por el segundo lugar del medallero. Brasil se mantiene como líder desde el inicio y obtuvo más de 240 preseas en 11 días de competición.