La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos tendrá eco en Rosario y Rafaela

El acto principal en la ciudad de Santa Fe incluirá el desfile de las delegaciones y un homenaje a los voluntarios. Cacho Deicas cantará en el show de cierre

24 de septiembre 2026 · 11:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
La apertura de los Juegos Suramericanos 2026 se realizó el 12 de septiembre.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La apertura de los Juegos Suramericanos 2026 se realizó el 12 de septiembre.

El gobierno de Santa Fe dio a conocer este jueves los detalles principales de la jornada final de los Juegos Suramericanos 2026. Los organizadores ratificaron que la ceremonia de clausura se realizará en la capital provincial, pero también habrá actividades especiales en Rosario y Rafaela para la despedida.

La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, indicó que el escenario del cierre de este sábado será el parque del Sur. El acto oficial se programó a las 18 y luego se desarrollarán distintos shows en vivo, en paralelo con el Fan Fest de las sedes restantes.

En cuanto a la ceremonia, fuentes oficiales precisaron que las actividades protocolares le darán paso al desfile de las delegaciones de los países participantes. También se preparó el traspaso de banderas y un homenaje a los voluntarios que colaboraron en cada ciudad para llevar a cabo la competición.

¿Cómo será la ceremonia de clausura de los XIII Juegos Suramericanos?

Al igual que en la inauguración del 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, la propuesta en Santa Fe prevé un cierre a pura música. "Vamos a tener a la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos", anticiparon las autoridades de cara al fin de semana.

La actividad protocolar e institucional se llevará a cabo desde las 19 y culminará con el reconocimiento a los voluntarios. A continuación se pondrá en marcha la Fiesta Bresh y en la grilla se repite una de las figuras de la apertura, ya que Cacho Deicas subirá al escenario. También invitaron a la reconocida soprano Virginia Tola.

>> Leer más: Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

"Invitamos a todos a que se sumen y acompañen en las tres sedes porque habrá cierres en cada una de ellas, aunque la ceremonia oficial será específicamente en la ciudad de Santa Fe”, remarcó Coudannes. Al igual que en las jornadas previas, es preciso obtener la entrada gratuita con el código QR para ingresar a ver los espectáculos.

El Fan Fest de Rosario también concluirá con la Fiesta Bresh. Previamente, la cumbia se hará escuchar en el parque de la Independencia con Amapola y La Vanidosa. En Rafaela, en cambio, Koino Yokan será el grupo encargado de bajar el telón dentro del microestadio local.

Un balance positivo del evento

La vocera del gobierno provincial aseguró que los Juegos Suramericanos "superaron todas las expectativas" en cada una de las sedes. "Para nosotros es realmente un orgullo que sean de los santafesinos y de todos los argentinos", expresó.

Además del impacto económico que tuvo el evento, la funcionaria remarcó que los Fan Fest tuvieron una convocatoria tremenda. De hecho, sostuvo que más de 90.000 personas fueron a ver los espectáculos de este miércoles en el parque Sur.

En cuanto a lo deportivo, Argentina llegó al cierre de la competición con una clara ventaja sobre Colombia en la pelea por el segundo lugar del medallero. Brasil se mantiene como líder desde el inicio y obtuvo más de 240 preseas en 11 días de competición.

Noticias relacionadas
La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Día 12: la agenda de los deportistas rosarinos para este jueves

Juegos Suramericanos. La arquera rosarina integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio.

Puntería rosarina y bronce para Alma Pueyo, que brilló en el Óvalo

José Acuña se quedó con el oro en taekwondo en la categoría hasta 68 kilos.

La delegación argentina sigue cosechando oro, plata y bronce

Maximiliano Pullaro y los dirigentes del PRO Gisela Scaglia yCristian Cunha recibieron a Hernán Lacunza con productos de los Suramericanos. 

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Lo último

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

Un entrenador argentino fue despedido por sexismo y abuso a una árbitra

Un entrenador argentino fue despedido por "sexismo y abuso" a una árbitra

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: Sentí que lo enamoré un poco

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: "Sentí que lo enamoré un poco"

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Sucedió cuando varias personas llegaron hasta allí y anunciaron su intención de ingresar sin autorización
Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear
La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela
Juegos Suramericanos

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas
Zoom

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Ovación
Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newells y Central en Bella Vista

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

Policiales
Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

La Ciudad
Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings
Economía

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein
Información General

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h
Información General

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h