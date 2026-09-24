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Mal festejo del Día del Colectivero: se robaron un colectivo en la punta de línea

El ómnibus de Movi Rosario quedó abandonado al amanecer, a unas 30 cuadras del galpón de la empresa del Transporte Urbano de Pasajeros

24 de septiembre 2026 · 08:31hs
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El colectivo estaba estacionado en bulevar Seguí y Felipe Moré.

Foto: X/@maxiklan.

El colectivo estaba estacionado en bulevar Seguí y Felipe Moré.

La Policía de Santa Fe inició este jueves un operativo de custodia tras la denuncia del hallazgo de un colectivo en la zona sudoeste rosarina. Fuentes oficiales confirmaron que el vehículo fue robado a la madrugada en la punta de línea. En primera instancia, no había personas detenidas por el incidente.

Los empleados de Movi Rosario corroboraron lo sucedido a primera hora de la jornada, cuando las fuerzas de seguridad provinciales intervinieron en bulevar Seguí y Felipe Moré. El ómnibus estaba vacío y no presentaba daños, de acuerdo a la inspección preliminar que coincidió con la conmemoración del Día del Colectivero.

El coche quedó abandonado a 30 cuadras del galpón de la empresa estatal del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). A la mañana comenzó el procedimiento para esclarecer quién se lo había llevado del sector cercano al cementerio La Piedad.

Un colectivo robado a la madrugada

Los primeros testimonios recabados por las autoridades indican que el interno 1206 de Movi Rosario no estaba en servicio cuando se lo llevaron. El coche estaba en marcha cerca del predio de avenida Provincias Unidas y Rueda, aunque no había nadie a bordo.

La policía encontró el colectivo vacío y con el motor encendido en otro sector de la ciudad. En ese momento, se comunicaron con personal de la empresa para esclarecer lo que había ocurrido.

>> Leer más: A caballo y a los tiros en zona oeste: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Un encargado de la prestadora de servicios de transporte detalló que descubrieron la desaparición del coche a las 6.50 de la mañana. Sin embargo, no había pistas con respecto a la identidad de la persona que se lo había llevado.

Los empleados de Movi Rosario decidieron buscar información del sistema GPS y así confirmaron la ubicación en el mismo lugar en el que estaban las fuerzas de seguridad. El registro del operativo quedó a disposición de las autoridades en lac omisaría 19ª.

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