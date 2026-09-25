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Una denuncia de robo en San Nicolás derivó en un importante secuestro de armas en Rosario

La PDI demoró a un hombre de 57 años tras el hallazgo de revólveres, una granada de gas, una pistola y casi 6 millones de pesos

25 de septiembre 2026 · 09:37hs
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La policía se llevó celulares y hasta una guitarra criolla para esclarecer el robo.

Foto: PDI.

La policía se llevó celulares y hasta una guitarra criolla para esclarecer el robo.

Tres viviendas de Rosario fueron allanadas en el marco de una investigación sobre robo fuera de la ciudad. Fuentes oficiales anunciaron este jueves el secuestro de seis armas de fuego y hasta una granada de gas por una investigación en San Nicolás. El operativo concluyó con un sospechoso detenido.

Un equipo especializado de las fuerzas de seguridad provinciales arrestó a un hombre de 57 años luego del hallazgo de cinco revólveres, una pistola y otros elementos de interés para la causa. El procedimiento se llevó a cabo a pedido de la Justicia bonaerense.

La fiscal nicoleña María Verónica Marcantonio pidió los allanamientos en busca de los presuntos autores de un robo agravado. La funcionaria apuntó distintos domicilios en Rosario y finalmente solicitó la aprehensión de Andrés B. como resultado del despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI).

Seis armas y una granada de gas

En total, los encargados del operativo secuestraron tres revólveres sin inscripción y otros dos de calibre 38. Además, hallaron una pistola calibre 22 y veinte balas de 7,62 milímetros.

El Departamento de Inteligencia y Tareas Investigativas de Campo de la PDI requirió apoyo especializado en uno de los inmuebles apuntados por la Unidad Funcional de Instrucción 1 de San Nicolás. Agentes de la sección de Neutralización de Explosivos de la Policía de Santa Fe intervinieron para manipular una granada de gas hallada dentro de una caja.

>> Leer más: Piden protección policial tras el tenso cruce en el Centro Residencial de Niñez de Alvear

El personal de las fuerzas de seguridad provinciales no sólo recogió las armas de fuego y las municiones. También se llevaron 5.800.000 de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y hasta una guitarra criolla.

Por último, los agentes de la Dirección de Investigaciones Complejas de PDI secueatraron una camioneta Ford Ranger en uno de los domicilios allanados. Toda la evidencia quedó a disposición del Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás.

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