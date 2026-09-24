Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos provinciales: cómo anotarse

Tras más de cuatro meses, la provincia de Santa Fe pone fin al plan para regularizar deudas tributarias.

Con inicio a mitad de mayo y finalización este 30 de septiembre , el denominado Plan Especial de Pago lanzado por el gobierno santafesino para saldar deudas de impuestos ya suma 40 mil adhesiones. A pocos días de su culminación, desde la Provincia instaron a aprovechar la posibilidad de financiar saldos vigentes de distintos conceptos.

La posibilidad de financiar obligaciones pendientes, tanto de Patente , como de Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos , con opciones de hasta 36 cuotas y 0% de interés , finaliza el 30 de septiembre. Ya son 39.860 adhesiones, encabezadas por Patente Automotor e Impuesto Inmobiliario.

Del total de adhesiones, 22.730 corresponden a deudas de Patente, 11.840 al Impuesto Inmobiliario, 5.242 a Ingresos Brutos y 48 al Impuesto de Sellos.

Desde el gobierno provincial recordaron que también sigue vigente el plan especial destinado a prestadores de servicios asistenciales de discapacidad que acumulen deudas, que también contempla una financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

Familias, a la cabeza del ranking

Desde el gobierno provincial indicaron que tanto las familias como los pequeños y medianos contribuyentes son los que más adhesiones solicitaron al plan, con 30.267 trámites.

Dentro de ese segmento, se registraron 17.892 por Patente, 7.577 por Impuesto Inmobiliario, 5.115 por Ingresos Brutos y 43 por Sellos.

En el segundo lugar se ubicaron familias con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular, grupo que acumuló 8.695 adhesiones. De ellas, 4.530 correspondieron a Patente, 4.145 al Impuesto Inmobiliario, 18 a Ingresos Brutos y 2 a Sellos.

Cómo realizar el trámite para saldar deudas de impuestos provinciales

Para adherirse al plan provincial de Santa Fe para saldar deudas de impuestos provinciales, primero se debe generar la liquidación de la deuda del impuesto que se desee cancelar.

El primer paso es ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar la liquidación del impuesto que se desea regularizar. Para las deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, se debe seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.

En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, se deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder a esta instancia, es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE”, que se debe habilitar en el sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

Cuando ya esté generada la liquidación, se podrá iniciar la adhesión al plan.

La patente automotor encabeza el ranking de adhesiones a los planes para regularizar deudas en Santa Fe.

El paso siguiente será seleccionar el plan especial de pago. En este punto, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite. El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento.

Por último, se deben completar una serie de datos requeridos antes de confirmar la adhesión al plan de pagos. En este punto, se debe indicar el carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro), correo electrónico, teléfono de contacto y Clave Bancaria Uniforme (CBU). Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante de la primera cuota.

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Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o por medios electrónicos, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.