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Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Sucedió cuando un grupo de 15 personas llegó hasta allí y anunció su intención de ingresar al lugar sin autorización. Todo quedó en una amenaza verbal

24 de septiembre 2026 · 11:08hs
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El Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo

El Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo, ubicado en Alvear. 

Una situación de tensión se vivió en el Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo, ubicado en Alvear, lugar donde se encuentran alojados adolescentes y niños bajo protección gubernamental por casos de vulneración de derechos. Se abrió una investigación penal, pero por el momento no hay detenidos.

Según señalaron voceros del Ministerio Público la Acusación (MPA), el incidente sucedió el miércoles a media tarde, cuando un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellas menores y mayores edad, intentaron ingresar sin autorización en las instalaciones.

Las fuentes del MPA agregaron a La Capital que "el horario aproximado, según lo informado fue las 17. En principio el aviso del incidente se dio luego de que ocurrió, por lo que no hubo intervención policial".

Alvear: amenaza verbal frente a residencia

De acuerdo con esa versión, el intento de ingreso al Centro Residencial fue expuesto verbalmente por el grupo que llegó ante la puerta del establecimiento, quedó solo en una amenaza y luego se retiraron.

>> Leer más: Niñez de Santa Fe pone en marcha nuevas residencias para adolescentes en Rosario

Una versión extraoficial indicaba que algunas de esas personas habrían exhibido palos y que incluso una llegó a ser vista esgrimiendo un arma de fuego, que luego resultó ser una réplica.

A partir de lo ocurrido, las autoridades le dieron intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente por haber menores de edad involucrados. También fue notificada la Unidad Especial de Flagrancia del MPA, cuyo fiscal en turno ordenó medidas de rigor para identificar a los mayores de edad que estaban en ese grupo.

En el Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo no están alojados menores en conflicto con la ley penal. Se trata de chicos que por alguna razón quedan a resguardo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia.

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