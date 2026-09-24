U2 saca nuevo disco, que incluye la última grabación de Dolly Parton

Los irlandeses publicarán "Carnaval de luz" el 13 de noviembre, que cierra con un dueto con la recientemente fallecida cantante country

La banda irlandesa U2 lanzará su primer disco con material nuevo en nueve años, que tendrá título en castellano y 12 temas, uno de ellos en colaboración con la recientemente fallecida cantante country Dolly Parton.

Interscope Records anunció que el 13 de noviembre será la fecha de venta de “Carnaval de luz”, el 16º álbum de estudio de la banda, que tiene como simple de difusión una canción también titulada en español: “Silencio”. El primer simple fue “Street of Dreams”, lanzado en julio.

“Es una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada”, anunció The Edge, guitarrista de la banda. El cantante Bono añadió: “Habrá guitarras estruendosas, bajos profundos y algunos ritmos extáticos”.

“Carnaval de luz” fue producido por Jacknife Lee, quien trabajó con U2 desde “How to Dismantle an Atomic Bomb”, de 2004.

El último tema del álbum es “Torn”, un dueto con Parton que, según un comunicado, es “lo que tristemente resultó ser su última interpretación vocal grabada”. Fue coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, de Snow Patrol, y se describe como “una tierna canción country que detalla la ruptura de lazos familiares y que tiene resonancias más amplias”.

La banda, que celebra este año su 50º aniversario, no estuvo inactiva últimamente: publicó dos EP, “Days of Ash” y “Easter Lily”, cada uno con seis canciones, lanzados para el Miércoles de Ceniza y la Pascua, respectivamente.

La portada del nuevo álbum muestra a The Edge y Bono acompañados por el baterista Larry Mullen Jr. y el bajista Adam Clayton caminando en fila por una playa, con Bono encabezando el grupo con un sombrero de copa y un abrigo negro, en un claro homenaje a “Abbey Road”, de los Beatles.