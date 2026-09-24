El clásico entre Newell's y Central en la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes

Fue cuando el árbitro los convocó para el sorteo que determinaría quién haría el saque desde el círculo central

El clásico de la reserva se jugó en Bella Vista y Newell's se impuso a Central por 3 a 0.

Newell's obtuvo un gran y categórico triunfo en el partido de reserva ante Rosario Central en Bella Vista, por el torneo Proyección: el rojinegro goleó 3 a 0 a su clásico rival, ante la mirada atenta y el apoyo de varios jugadores de la primera división.

Todos los goles de Newell's fueron en el primer tiempo y llegaron a través de Joaquín Amadio y el restante de Genaro Castelli.

El equipo del Parque pasó por arriba a su rival en el primer tiempo y obtuvo una diferencia que terminó siendo indescontable para los de Arroyito.

Antes del comienzo del partido hubo un momento tenso. Fue cuando el árbitro convocó a los capitanes para el sorteo previo para determinar quién haría el saque desde el círculo central.

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Tensión en el momento del sorteo

Antes de lanzar la moneda al aire, el árbitro preguntó al capitán de Central, Joaquín Espina, si elegía Fifa o AFA, y el chico optó por la segunda opción. Entonces se escucha a Francisco Sciarini, arquero y capitán rojinegro, decir: "Normal".

Al escucharlo, Espina se dirige al árbitro y le dice: "Que no falte el respeto", algo que repite un par de veces cuando el juez parece preguntar qué pasaba. Y a continuación todos se saludan con todos, menos Espina con Sciarini.