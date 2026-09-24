El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El equipo de Lucas Bernardi goleó a Central 3 a 0. Los tres festejos fueron en el primer tiempo. Varios futbolistas del plantel de Kudelka apoyaron al Rojinegro

Genaro Castelli lo grita con todo. Es el segundo de Newell's, en el primer tiempo, para una gran victoria en el clásico sobre Central.

El Zorro Cóccaro, Walter Núñez y Marcelo Esponda, algunos de los jugadores del plantel profesional de Newell's que disfrutaron el clásico de reserva.

El festejo fue todo de Newell's en el clásico de reserva. Le ganó 3 a 0 a Central.

Newell's tuvo su gran jueves en el complejo Jorge Griffa, al golear a Central 3 a 0 por el torneo de reserva y con la presencia de varios futbolistas de primera apoyando a los chicos de Lucas Bernardi. Todos los goles del clásico fueron en el primer tiempo.

En el Clausura, el clásico de reserva se lo llevó merecidamente Newell’s. Por la fecha 10º del torneo Proyección, el equipo rojinegro logró un contundente triunfo 3 a 0 sobre un Central muy desdibujado, en un duelo que se desarrolló en el Centro Jorge Griffa, con el arbitraje de Franco Gutiérrez. En la jornada de los clásicos, los pibes leprosos fueron los que pudieron festejar, y le dieron rienda suelta a los saltos y los cánticos en las celebraciones en el predio, ante su gente.

En esta ocasión, convirtieron para la Lepra, Amadío (2) y Castelli, todos en el primer tiempo. Vale precisar que, por estar el Coloso destinado a los Juegos Suramericanos, el partido se jugó sólo con público local y con entrada libre y gratuita en el predio de Bella Vista. El resultado fue una impactante convocatoria que llenó las tribunas de la cancha, con muchos dirigentes rojinegros que estuvieron en los alrededores y en el sector nuevo de plateas, además de jugadores del plantel, como el Zorro Cóccaro, Walter Núñez y Marcelo Esponda.

Después de aquel 3 a 3 en el Apertura en Arroyo Seco en el semestre anterior, Newell’s esta vez pudo construir un triunfazo, todo en la primera etapa, de esos para recordar. Sin Alejo Montero, que había ganado minutos en la goleada sobre San Martín de San Juan, y con Valentino Acuña parado adelante de Kevin Gómez, más liberado, el dueño de casa nunca sufrió y llevó el trámite del juego a su conveniencia.

El primer tiempo arrancó muy entretenido, de ida y vuelta, con Newell’s con un poco más de profundidad y mereciendo más. Así, a los 10’, no sorprendió el gol de Amadío para el dueño de casa luego un gran trabajo previo de Grondona en la elaboración ofensiva.

A los 20’, Grondona, quien trató siempre de asociarse con Acuña, remató de lejos y pasó cera del caño izquierdo canalla. Por su parte, Central tocaba pero no trascendía. Le costaba llegar a formalizar ocasiones de riesgo real. Llegaba al terreno adversario y se desvanecían sus ideas. En ese marco de superioridad, a los 25’ llegó el segundo de Castelli, quien la guapeó a pura decisión, entró al área rival por derecha, y disparó fuerte para aumentar la cuenta, con toda justicia y algo de complicidad del guardameta auriazul.

A los 35’, Grondona volvió a mostrar que el local no perdía su voracidad y se le fue apenas por arriba. De su lado, la visita defendía con poca firmeza y transmitía muchas dudas a través de su arquero. Así, a los 42’, Amadío olió ese cuadro de situación y la sacó el máximo rédito a su oficio de nueve a un tiro cruzado, que decretó el tercero y desató la locura y los gritos en Bella Vista.

En el complemento, no cambiaron mucho los papeles. Había que ver si Central podía generar esbozos de una reacción dentro de un desarrollo que lo mostró siempre muy leve, inconsistente, lejos de gestos de rebeldía importantes. Y la Lepra, con tres goles en la mochila de las ventajas, parecían como elementos muy contundentes y determinantes para la suerte de este cotejo.

De esa manera, los minutos empezaron a pasar, con los dos actores lejos de poder modificar el tanteador. Uno por su alarmante impotencia y el otro por la comodidad que fue encontrando a esas diferencias.

Así Newell’s se dio un gusto enorme con los pibes. Ganó con holgura un clásico al que le sobró todo el segundo tiempo, y así suma el mejor combustible anímico y futbolístico de cara a lo que le resta.

Los tres goles de Newell's

La fiesta leprosa empezó a los 10 minutos, con el zurdazo cruzado de Joaquín Amadío, ante la floja respuesta del arquero canalla Fernández.

¡Zurdazo y a festejar!



Joaquín Amadio para el 1-0 en el clásico. #TorneoProyección Clausura pic.twitter.com/ScEat4p0qI — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) September 24, 2026

A los 25', esta vez fue Genaro Castelli el que entrando por derecha definió ante el arquero canalla, que la tocó pero se le fue adentro.

Y de nuevo Amadío, a los 42' de esa etapa inicial, entró cruzado al área y definió ante la salida del uno auriazul.

El segundo de Joaco y tercero de la Lepra



Amadio anticipó y la mandó a guardar. #TorneoProyección Clausura pic.twitter.com/X5OUHUTjQC — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) September 24, 2026

El triunfo leproso igual lo mantiene lejos de la clasificación, ya que está a 6 puntos de Boca (juega este viernes ante River), el último que clasifica. Y Central sí tiene chances, pero sigue 5º. De haber sumado, se habría metido entre los cuatro.

Las formaciones de Newell's y Central

#Reserva | ¡Así va el Rojinegro!



Titulares y suplentes para afrontar la fecha 10 del #TorneoProyección Clausura.



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