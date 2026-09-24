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Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Allegados de reclusos del penal provincial se manifestaron en la puerta de la unidad este jueves tras el rechazo de un hábeas corpus presentado a la Justicia

24 de septiembre 2026 · 14:48hs
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Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención. 

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención. 

Familiares de reclusos de la cárcel de Piñero, ubicada 30 kilómetros al sudoeste de Rosario, realizaron una protesta este jueves para reclamar por el estado de detención de sus allegados. Aseguran que algunos llevan más de un mes aislados y sin parte médico, por lo cual no saben en qué estado de salud se encuentran.

El grupo de familiares, la mayoría mujeres, se acercó a la puerta de la unidad penitenciaria este jueves con la expectativa de ser atendidos por autoridades penitenciarias. La medida la tomaron luego de presentar un hábeas corpus que fue rechazado por la Justicia.

El reclamo es puntualmente por los internos del pabellón 5, donde se alojan aproximadamente 110 internos. Los familiares informaron a La Capital que los internos están hace un mes en aislamiento y que por un conflicto reciente se extendió la medida por 15 días más.

>> Leer más: Cárcel de Piñero: rechazan un planteo de presos de alto perfil que reclamaban por sus condiciones de encierro

En ese sentido, manifestaron preocupación porque al estar aislados no pueden visitarlos ni comunicarse con ellos. Según pudieron saber, los reclusos también reclaman por la alimentación y el acceso a la salud.

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