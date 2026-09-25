Boca-Racing en el Gigante de Arroyito: operativo para evitar el cruce de hinchas en las rutas

Las autoridades coordinaron los desplazamientos de las distintas parcialidades que asistirán a la final de la Copa Argentina

La circulación de hinchas tendrá un operativo especial el fin semana como consecuencia del partido decisivo que disputarán Boca y Racing, por la final de la Copa Argentina. Ante esta situación habrá un dispositivo de seguridad importante para evitar cruces entre las distintas parcialidades y teniendo en cuenta también el viaje de hinchas de Central y Estudiantes a Santiago del Estero.

El domingo, a las 17 y en el Gigante de Arroyito, se definirá el nuevo campeón de la Copa Argentina. En el caso de los Académicos, el camino hacia la cancha de Central los micros deberán ingresar a la Ciudad de Buenos Aires y luego continuar por la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 8.

A la altura de Pergamino, los vehículos de la Academia seguirán por la Ruta Provincial 178 hasta el límite con Santa Fe . Todo esto se dará entre las 22 del sábado 26 y las 2 del domingo, una ventana horaria que fue definida para disminuir las posibilidades de cruces con quienes regresen de Santiago del Estero.

La salida de hinchas de Boca

Por su parte, los micros de Boca saldrán el domingo entre las 7 y las 9 desde el estadio Alberto J. Armando. El itinerario establecido incluye la autopista Panamericana y la Ruta Nacional 9, por donde continuarán hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe.

De acuerdo a lo que informó la Aprevide, "todos estos operativos fueron consensuados entre Aprevide y los distintos organismos de seguridad de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, con la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación". Esto se debe a que se tuvo en cuenta el viaje de hinchas de Estudiantes y Central a Santiago del Estero para definir este sábado la Supercopa Internacional.

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En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron a los hinchas de Central que la partida de los micros hacia Santiago del Estero se dará desde este viernes, a las 22. Así, todos los colectivos saldrán y regresarán a la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.