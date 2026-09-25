La Capital | Ovación | Marco Ruben

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Central partió rumbo a Santiago del Estero para concentrar a la espera de la final que disputará este sábado, a las 16, frente a Estudiantes en Santiago del Estero

25 de septiembre 2026 · 10:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Todo esto es como un premio para mí. Trataré de estar expectante para ayudar al equipo a salir campeón

"Todo esto es como un premio para mí. Trataré de estar expectante para ayudar al equipo a salir campeón", sostuvo Marco Ruben. (Foto: CARC)
Ángel Di María sube al avión que partió desde Fisherton rumbo a Santiago del Estero. (Foto: CARC)

Ángel Di María sube al avión que partió desde Fisherton rumbo a Santiago del Estero. (Foto: CARC)

Central partió rumbo a Santiago del Estero con toda la ilusión de conseguir un nuevo logro deportivo, en este caso la Supercopa Internacional que dirimirá este sábado frente a Estudiantes. "Hay que estar concentrados y darle mucha importancia. Es un equipo serio, sabe jugar estos partidos, así que no hay que regalar nada", declaró Marco Ruben ni bien puso un pie en el aeropuerto y a minutos de emprender el viaje, sin Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quienes fueron citados para las selecciones de sus países.

Uno de los condimentos que no deja de estar presente en la mesa de la final es la recordada acción que tuvo el Pincha cuando el Canalla fue coronado y que lo recibió de espaldas. "Me dolió eso como a toda la gente. Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", sostuvo el eterno goleador Auriazul.

"Todo esto es como un premio para mí. Trataré de estar expectante para ayudar al equipo a salir campeón. ¿Si estoy para jugar? Estoy preparado y una consagración sería un broche importante para mi carrera", expresó una de las voces más importantes del plantel en diálogo con la prensa.

>>Leer más: Central agotó las populares para socios de cara a la Supercopa Internacional ante Estudiantes

La confianza de Almirón

Otro que mostró un semblante cargado de optimismo y esperanza fue el DT Jorge Almirón, quien declaró: "Están todo bien y hay un buen grupo que está preparado. Tenemos un equipo importante que se preparó de la mejor forma. Estamos muy entusiasmados y hay una gran expectativa de la gente. Ojalá les respondamos de buena manera".

En cuanto a las bajas de importancia que sufrió el plantel por las citaciones a las selecciones, el entrenador dejó en claro que "el equipo se adapta, hay un grupo importante y preparado para jugar este tipo de partidos importantes".

>>Leer más: Estudiantes no mejora en el Clausura y ahora cayó con Lanús

"La ilusión es muy grande. Sabemos lo que significa y trataremos de hacer lo mejor. Es un rival difícil, pero nosotros también lo somos. Trataremos de hacer un buen partido para traer otra estrella", afirmó el defensor Agustín Sandez. "La ilusión es muy grande y es un sueño para todos nosotros".

Detalles de la final

El partido se jugará este sábado, a las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades y será televisado por ESPN (Disney+) y Dsports. En juego estará la Supercopa Internacional.

Noticias relacionadas
Imponente el Alpine de Franco Colapinto, por el sector más antiguo de las calles de Bakú.

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Aimar Centeno (40 años) probó suerte en varios equipos, incluso en Central, y se retiró jugando en el club de su pueblo. 

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Juegos Suramericanos, día 13: final de fútbol masculino y agenda completa de los rosarinos

El Alpine número 43, por las calles de Bakú. Franco Colapinto busca sumar puntos de nuevo.

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con Pierre Gasly sobresaliente

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Lo último

Opinión: Santa Fe tiene todo para crecer

Opinión: "Santa Fe tiene todo para crecer"

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

La empresa dijo que la medida obedece a una "revisión estratégica de sus operaciones". Hasta abril tenía unos 250 trabajadores en la ciudad

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina
Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026
Juegos Suramericanos

Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Ovación
Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben
Ovación

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Policiales
Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario