Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

El músico se presenta este viernes 26 en La Sala de Las Artes con un repertorio lleno de temas que había dejado de cantar hace tiempo

“Canciones traspapeladas” es un show que hace foco en la sombra de los hits, en esos temas que van quedando afuera del repertorio principal de un músico tan prolífico como Iván Noble . Después de una gira que lo llevó por distintos rincones del país, llega a Rosario con este concierto íntimo. La cita es este viernes 26, a las 21.30, en La Sala de las Artes (Suipacha 98 Bis).

“Tenía muchas ganas de estar de vuelta ahí, con un show nuevo. Es un show con canciones que hace un tiempo había dejado de cantar, que tenía medio olvidadas y que la gente me estaba pidiendo. Así que junté varias que estaban en el cuarto cajón de la cocina y armé un show”, contó Noble en diálogo con Gachy Santone en LT8.

El músico lleva más de 35 años de trayectoria. Con Los Caballeros de la Quema y como solista, calcula, escribió más de cien canciones distribuidas en casi una veintena de álbumes.

“Cuando vas juntando muchos discos, es cada vez más difícil armar la lista de temas. Siempre hay más canciones que quedan afuera de las que quedan en el show. En un punto uno cree que la gente quiere escuchar siempre lo mismo, lo más conocido, y entonces ponés piloto automático. Ahí se quedan afuera los lados B, canciones que igual están adentro de discos y que me gustan tanto como las demás, solo que uno mismo se pone un algoritmo al pedo. En este show, la intención es correrse de la zona de confort”, explicó Iván.

Este nuevo show implicó un reencuentro absoluto del artista con muchos de sus propios temas. “De algunas canciones tuve que ir a buscar las letras a Google, porque me acordaba el estribillo pero no cómo empezaban. Otras me las acordaba enteras pero simplemente hace mucho no las sacaba a los escenarios”, apuntó.

“Estamos desde principio de año con este show, y muy felices. La verdad que de vez en cuando viene bien sacarse la modorra de encima y hacer cosas nuevas. De todas formas en el show también están las más clásicas, las que la gente va a pedir seguro”, agregó.

Noble viene de hacer una exitosa gira de regreso con Los Caballeros de la Quema en 2025, que además incluyó la publicación del disco “Fiesta de zombis”, el primero de la banda en veinticinco años.

A comienzos de septiembre, el músico lanzó además una versión de “Mi historia entre tus dedos”, el clásico de fogón de Gianluca Grignani.

“Es una canción que cantaba en sobremesas y a los gritos con amigos, como se debe cantar esta canción. Pero hace un tiempito me invitaron a la Fiesta FA y yo quería cantar una canción que no sea mía, así tenía un poco de gracia. Se me ocurrió cantar esta y a la gente le encantó. Quedó subida a YouTube y tuvo mucho apoyo, entonces dije: ‘la voy a tener que grabar en estudio’. Cada tanto me gusta grabar canciones ajenas. Es como un recreo y también una forma de desafío. Porque lo que uno compone siempre es más fácil de sacarlo adelante, pero con lo que ya está compuesto uno tiene que ponerse en rol de intérprete y ese es un laburo aparte”, cerró Iván.