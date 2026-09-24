La Capital | Zoom | Iván Noble

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

El músico se presenta este viernes 26 en La Sala de Las Artes con un repertorio lleno de temas que había dejado de cantar hace tiempo

24 de septiembre 2026 · 12:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
Iván Noble vuelve a Rosario para presentar su show Canciones traspapeladas

Iván Noble vuelve a Rosario para presentar su show "Canciones traspapeladas"

“Canciones traspapeladas” es un show que hace foco en la sombra de los hits, en esos temas que van quedando afuera del repertorio principal de un músico tan prolífico como Iván Noble. Después de una gira que lo llevó por distintos rincones del país, llega a Rosario con este concierto íntimo. La cita es este viernes 26, a las 21.30, en La Sala de las Artes (Suipacha 98 Bis).

“Tenía muchas ganas de estar de vuelta ahí, con un show nuevo. Es un show con canciones que hace un tiempo había dejado de cantar, que tenía medio olvidadas y que la gente me estaba pidiendo. Así que junté varias que estaban en el cuarto cajón de la cocina y armé un show”, contó Noble en diálogo con Gachy Santone en LT8.

El músico lleva más de 35 años de trayectoria. Con Los Caballeros de la Quema y como solista, calcula, escribió más de cien canciones distribuidas en casi una veintena de álbumes.

>> Leer más: Iván Noble: "A cierta edad, la música es parte de ese anclaje emocional"

“Cuando vas juntando muchos discos, es cada vez más difícil armar la lista de temas. Siempre hay más canciones que quedan afuera de las que quedan en el show. En un punto uno cree que la gente quiere escuchar siempre lo mismo, lo más conocido, y entonces ponés piloto automático. Ahí se quedan afuera los lados B, canciones que igual están adentro de discos y que me gustan tanto como las demás, solo que uno mismo se pone un algoritmo al pedo. En este show, la intención es correrse de la zona de confort”, explicó Iván.

Este nuevo show implicó un reencuentro absoluto del artista con muchos de sus propios temas. “De algunas canciones tuve que ir a buscar las letras a Google, porque me acordaba el estribillo pero no cómo empezaban. Otras me las acordaba enteras pero simplemente hace mucho no las sacaba a los escenarios”, apuntó.

“Estamos desde principio de año con este show, y muy felices. La verdad que de vez en cuando viene bien sacarse la modorra de encima y hacer cosas nuevas. De todas formas en el show también están las más clásicas, las que la gente va a pedir seguro”, agregó.

Noble viene de hacer una exitosa gira de regreso con Los Caballeros de la Quema en 2025, que además incluyó la publicación del disco “Fiesta de zombis”, el primero de la banda en veinticinco años.

A comienzos de septiembre, el músico lanzó además una versión de “Mi historia entre tus dedos”, el clásico de fogón de Gianluca Grignani.

“Es una canción que cantaba en sobremesas y a los gritos con amigos, como se debe cantar esta canción. Pero hace un tiempito me invitaron a la Fiesta FA y yo quería cantar una canción que no sea mía, así tenía un poco de gracia. Se me ocurrió cantar esta y a la gente le encantó. Quedó subida a YouTube y tuvo mucho apoyo, entonces dije: ‘la voy a tener que grabar en estudio’. Cada tanto me gusta grabar canciones ajenas. Es como un recreo y también una forma de desafío. Porque lo que uno compone siempre es más fácil de sacarlo adelante, pero con lo que ya está compuesto uno tiene que ponerse en rol de intérprete y ese es un laburo aparte”, cerró Iván.

Noticias relacionadas
Milo J celebrará un año de la salida de La Vida Era Más Corta con un set en vivo que se proyectará en cines

Milo J llega a los cines con "La Jangada", un set que celebra su último disco

El músico salteño Lucas Montanares, exintegrante de Canto 4, falleció a los 36 años

Dolor en el folklore: murió a los 36 años un exintegrante de Canto 4 y donaron sus órganos

Brad Pitt protagoniza una de las películas que llega a la cartelera de cine de Rosario 

Estrenos de cine: vuelven las más taquilleras, acción y una producción rosarina

La obra Mati y Pablito se podrá ver gratis este sábado en el Centro Cultural Parque de España, como parte de la agenda de teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Lo último

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

Un entrenador argentino fue despedido por sexismo y abuso a una árbitra

Un entrenador argentino fue despedido por "sexismo y abuso" a una árbitra

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: Sentí que lo enamoré un poco

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: "Sentí que lo enamoré un poco"

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Sucedió cuando varias personas llegaron hasta allí y anunciaron su intención de ingresar sin autorización
Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear
La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela
Juegos Suramericanos

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas
Zoom

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Ovación
Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newells y Central en Bella Vista

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

Policiales
Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

La Ciudad
Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings
Economía

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein
Información General

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h
Información General

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h