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Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

El ataque fue en julio pasado en Esquivel y Casiano Casas. Detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína y marihuana en los distintos domicilios de la zona.

24 de septiembre 2026 · 20:15hs
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Drogas secuestradas en los allanamientos

Drogas secuestradas en los allanamientos

Tres personas fueron detenidas este miércoles durante doce allanamientos realizados en distintos puntos de Rosario. La investigación se inició por una tentativa de homicidio ocurrida el 19 de julio en la zona norte. Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva y estuvieron a cargo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval).

El ataque fue en Esquivel y Casiano Casas. En ese incidente Fabricio Romero fue herido por múltiples disparos efectuados desde un automóvil en el que se movilizaban varias personas. A partir de testimonios y otras tareas investigativas, los pesquistas identificaron domicilios y personas que podrían estar vinculados con el hecho.

Los operativos

Los operativos se realizaron en domicilios de sectores próximos a Superí, Paraguay, Calvo, Cavia, Medrano, Homero Manzi, Pasaje y Espinillo, en los barrios Nuevo Alberdi y Zona Cero, con participación de grupos tácticos y la Brigada Bori.

Durante los operativos fueron detenidos Uriel C., Joaquín R. y Natanael O. Además, se secuestraron 18 celulares, $6.105.600, 600 dólares, dos motos y un automóvil. También se secuestraron estupefacientes como marihuana y cocaína. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Marina Vigo.

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