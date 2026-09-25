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Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Adidas presentó la colección especial que el rosarino usará ante Benín el 6 de octubre en el Monumental. La camiseta ya está disponible y tiene varias versiones

25 de septiembre 2026 · 10:22hs
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Lionel Messi se prepara para su retiro con la camiseta de la selección argentina

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La despedida de Lionel Messi con la selección argentina está cada vez más cerca. El capitán jugará su último partido con la Albiceleste ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, y Adidas presentó oficialmente la camiseta especial que utilizará en ese encuentro.

La marca alemana difundió este viernes las imágenes completas de la indumentaria, que forma parte de una colección conmemorativa dedicada al futbolista rosarino. La indumenatria ya salió a la venta en distintas versiones, con opciones que varían según el diseño y el tipo de confección.

Messi había anticipado parte del diseño el lunes pasado, cuando publicó un video acompañado por el mensaje: "Último partido… Una camiseta para toda la vida". En esa oportunidad, el capitán mostró principalmente el dorsal.

La prenda mantiene los tradicionales colores celeste y blanco de la selección argentina, pero incorpora varios elementos especiales para homenajear a Messi y su trayectoria.

El diseño presenta dos franjas verticales celestes de mayor tamaño y una blanca más angosta en el centro, junto con una reinterpretación de gran tamaño del Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de la identidad nacional.

La camiseta también suma detalles dorados en diferentes sectores. El escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, la numeración y otros acabados incorporan ese color como referencia a los títulos y logros que Messi consiguió con la Selección.

Uno de los elementos distintivos aparece en el pecho. En lugar del tradicional logo de Adidas, la camiseta incorpora el logo personal de Lionel Messi. La indumentaria también incluye un elemento conmemorativo relacionado con el número 10, acompañado por ramas de laurel y el Sol de Mayo. En la espalda aparecen el apellido "Messi" y el número 10 en color dorado.

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Cuánto cuesta la camiseta especial de Messi

La colección especial ya está disponible y ofrece distintas alternativas, tanto en versión jugador como en versión fan.

Los precios son:

  • Versión Jugador con “Lionel Messi 10”: $259.999.
  • Versión Jugador sin nombre ni número: $229.999.
  • Versión Fan con “Lionel Messi 10”: $189.999.
  • Versión Fan sin nombre ni número: $159.999.

La versión Jugador sin nombre y número también cuenta con una alternativa en color verde, destinada para los arqueros.

Cuándo será la despedida de Messi de la selección argentina

Messi no participará de los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA. Primero, la selección argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba y luego a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental.

El capitán estará disponible para el último encuentro ante Benín del martes 6 de octubre, que marcará su despedida de la selección argentina ante su público en el país.

Para ello, la AFA habilitó este jueves la venta de entradas para el partido ante Benín. Los precios partieron desde $90.000 hasta $480.000 y las más de 85.000 localidades disponibles se agotaron en menos de dos horas.

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