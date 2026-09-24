Capturan en la ruta a Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta Feliciano E, de 30 años, llevaba encima 235 bochas de cocaína. Se supone que eran para su comercialización en la zona. 24 de septiembre 2026 · 11:45hs

Parte de lo sec secustrado en Pérez

Un hombre fue capturado por efectivos de la policía provincial en la intersección de la avenida Belgrano y la Ruta 33, a la altura de ruta 14 en jurisdicción de la localidad de Pérez. Se trata de Feliciano E. de 30 años, y al ser requisado se le secuestraron diez envoltorios con la totalidad de 235 bochas en su interior presumiblemente podría tratarse de cocaína; dos ganzúas de hierro, un paquete de bicarbonato de sodio, dos tubos de metal y una billetera.

Una bolsa Todo estaba guardado en una bolsa de nylon anudada sobre si misma. Ante los hechos los efectivos convocaron a testigos para acompañar y certificar el secuestro del material . Se realizó la consulta con la mesa de enlace donde la operadora en turno ordena que se realice lo de estilo y se traslade a Brigada de Microtráfico para la realización de la prueba PIPH, conteo y pesaje.

Los efectivos trasladaron al detenido a la sede de Medicina Legal donde se constató que no tenía lesiones visibles recientes y su estado psíquico era al momento de la revisión normal, finalizada las actuaciones de rigor se lo trasladó junto a los testigos a Brigada de Microtráfico.