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Zona sur: una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

El encuentro fue suspendido luego de que simpatizantes de uno de los equipos se metieran en la cancha para reclamarle a la terna arbitral

24 de septiembre 2026 · 13:14hs
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El encuentro tuvo que ser suspendido por la agresión a uno de los integrantes de la terna arbitral.

El encuentro tuvo que ser suspendido por la agresión a uno de los integrantes de la terna arbitral.

Un clásico barrial disputado en la zona sur de Rosario este miércoles por la noche terminó en una batalla campal, con el partido suspendido y un herido. Los reclamos de los jugadores de uno de los equipos derivaron en que sus simpatizantes ingresen al campo de juego y se haga imposible continuar con el encuentro.

Las acciones se desarrollaron durante el partido que disputaron los clubes El Ombú y Lamadrid, el clásico de ese sector de la zona sur de la ciudad cercano a Saladillo. Mientras se desarrollaba el encuentro, jugadores del primer equipo comenzaron a reclamarle a la terna arbitral por sus decisiones, algo usual en el fútbol.

Sin embargo, la cosa pasó a mayores. A los jugadores, se sumaron simpatizantes que invadieron el campo de juego y comenzaron a reclamarle al árbitro.

Un herido en el clásico

Los reclamos escalaron, al punto que comenzaron a agredir a los árbitros y a los jueces de línea dentro de la cancha.

En ese ir y venir de manifestaciones, uno de los integrantes de la terna fue agredido en su rostro, lo que motivó a la suspensión del encuentro.

Comunicado de Lamadrid

Desde el Club Lamadrid publicaron un comunicado en sus redes sociales para repudiar los hechos acontecidos y solidarizarse con la terna arbitral agredida.

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"Los incidentes se iniciaron durante el segundo tiempo del partido de Primera División", confirmaron en el escrito, para luego desligarse de las hechos violentos: "La parcialidad y los jugadores del Club Lamadrid son totalmente ajenos a los disturbios y agresiones ocasionados hacia los árbitros".

"Como institución, repudiamos totalmente cualquier acto de violencia. Era un encuentro para disfrutar y compartir en el marco del deporte. El Club Lamadrid expresa su total solidaridad y acompañamiento hacia los tres árbitros involucrados en los hechos", concluyó el comunicado.

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